Lo standard USB 2.0 ha 25 anni

L’USB Implementers Forum (USB-IF) presentò ufficialmente lo standard USB 2.0 il 27 aprile 2000 e sono dunque 25 anni che esiste questo standard industriale di comunicazione seriale.

Caratteristica principale dell’USB 2.0 o Hi-Speed è l’innalzamento della velocità teorica di trasferimento a 480 Mbit/s, decisamente superiore rispetto a quanto consentito dall’USB 1.1 (12 Mbps).

Nonostante la presentazione nel 2000, furono necessari alcuni anni prima di vedere dispositivi specifici e produttori di computer supportare lo standard. Una delle prime aziende a supportare l’USB 2.0 è stata VIA con il Southbridge VT8235 nel 2002; Apple iniziò a integrare il supportare all’USB 2.0 nei Mac prodotti nel 2003.

Il rallentamento nella diffusione iniziale fu colpa anche di Microsoft: bisognò attendere agosto il Service Pack 1 ad agosto 2022 per il supporto in Windows XP e giugno 2003 per il supporto in Windows 2000 Service Pack 4. Per le precedenti versioni di Windows (Windows 95 e Windows 98), all’epoca ancora molto diffusi, bisognò attendere il supporto con driver di terze parti.

Lo standard USB 2.0 permise all’USB di essere competitivo con lo standard Firewire 400 (IEEE 1394), che offriva una velocità di trasferimento di 400 Mbit/s (anche se in pratica quest’ultimo risultava più veloce e stabile, soprattutto nella gestione di dispositivi che manipolano flussi video).

L’USB 2.0 contribuì pian piano a far scomparire dal mercato periferiche pensate per la porta seriale e parallela, queste ultime scomode e troppo limitate in termini di bitrate.

Attualmente lo standard USB4 2.0 si basa sulle specifiche del protocollo Thunderbolt, supporta fino a 80 Gbit/s di throughput, è compatibile con connessioni Thunderbolt e DisplayPort 2.0 Alt Mode, e offre retrocompatibilità con USB 3.2 e USB 2.0. Quest’ultimo standard ha nel corso del tempo ricevuto piccoli aggiornamenti e sono ancora numerosi i dispositivi che lo sfruttano, compresi l’ultimo iPhone 16e, tutt’oggi limitato alla velocità dell’USB 2.0.