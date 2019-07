Prime Day: Beats Solo3 Wireless a 169,99 euro, BeatsX a 73,99 euro

Sta per finire il Prime Day, ma per un paio d’ore potete ancora approfittare di uno sconto su un paio di eccellenti prodotti Beats: le cuffie Beats Solo3 Wireless a 169,99 euro e gli auricolari Auricolari BeatsX a 73,99 euro

Le Beats Solo3 Wireless sono classiche cuffie da casa (o da passeggio per i più “alla moda”) sovraurali, capaci di offrire ben 40 ore di autonomia con una sola carica.

Sono progettate per un abbinamento perfetto con liPhone e per l’utilizzo quotidiano, per musica e chiamate, grazie a due microfoni beamforming per una conversazione di qualità. Con la funZione Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di autonomia. Utilizzano lo stesso chip W1 degli AirPods e vengono abbinati in maniera trasparente con gli iPhone (anche se funzionano perfettamente anche con dispositivi Android). Anche la batteria viene misurata con un apposito widget se i ha un iPhone.

Gli auricolari BeatsX Wireless, sempre basati sul chip W1, hanno una autonomia fino a 8 ore e magnete incorporato per chiudersi “a collana” intorno al collo quando non si usano. Per questo modello sono evidenziati la praticità d’uso, l’elevata indossabilità anche grazie al cavo Flex-Form e alle tre diverse taglie dei copriauricolari inclusi. Dotati di microfono per le chiamate assicurano 2 ore di autonomia con 5 minuti di ricarica. Sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera.

Per le Beats Solo3 Wireless i due modelli ancora in sconto sono il (PRODUCT) RED e le Pop Collection – Indaco pop. Gli altri sono esauriti. Per le BeatX sono disponibili sia il colore argento che il colore nero.

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: