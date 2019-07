Diretta Prime Day: tutte le offerte minuto per minuto su macitynet.it

Parte alle 00.00 del 15 Luglio Amazon Prime Day edizione 2019 ma la diretta con le primissime offerte anticipate inizia dalle 12 del 14 Luglio.

Qui sotto la nostra diretta che vi segnalerà le migliori offerte, le imperdibili e quelle che durano solo per qualche ora. Per vedere le offerte che durano 48 ore o 24 Ore entrate nella pagina dedicata al Prime Day. Se vuoi utilizzare Telegram e avere le offerte lampo e imperibili in push iscrivetvi al nostro canale Offerte.

Le offerte dell’estate dureranno 48 ore. In pratica si parte dalle 0.00 del 15 Luglio con la prima ondata di offerte con migliaia di prodotti in sconto fino alla mezzanotte del giorno successivo, il 16 luglio. Oltre alle offerte che durano, due giorni e quelle che durano un solo giorno ci sono saranno le offerte imperdibili e le offerte lampo che durano qualche ora. Noi cercheremo di segnalarvi quelle più importanti con i nostri canali telegram o con la diretta su questa pagina.

Che cosa è e come funziona l’Amazon Prime Day?

Ai pochi che si stessero chiedendo ancora che cosa è l’Amazon prime Day diciamo, in sintesi, che si tratta di una sorta di Black Friday estivo. Ovviamente, stiamo parlando, come ovvio, di sconti Amazon e riservati agli iscritti ad Amazon Prime, come dice il nome.

Per partecipare all’Amazon Prime Day e avere diritto agli sconti, c’è un solo prerequisito: essere iscritti ad Amazon Prime. Sì perché l’offerta è riservata a tutti coloro che si abbonano a questo servizio che consente di avere molti vantaggi.

Quanto costa abbonarsi ad Amazon Prime?

Il costo di 36 euro, può essere facilmente ammortizzato se si fanno parecchi ordini e se si sfrutta intensivamente Amazon Prime Video e si ama la musica: inclusi ci sono infatti film, serie TV e la possibilità di ascoltare fino a due milioni di brani per 40 ore al mese senza pubblicità. L’offerta non è forse ricca come quella di servizi in streaming o di Spotify, ma qui non si paga nulla e in ogni caso nella gamma dei video ci sono serie molto importanti e contenuti anche in 4K, che altri concorrenti (come Netflix) fanno pagare come extra, oltre ad avere un prezzo complessivamente di molto superiore e per la musica ci sono praticamente la maggior parte dei grandi cantanti e gruppi, anche se spesso le ultime novità non ci sono. Infine con Amazon Prime Music, al contrario di quanto accade con altri concorrenti, i brani si possono anche scaricare per ascoltare off line.

Anche possibile abbonarsi gratis per un mese approfittando di tutti i vantaggi di Amazon Prime, inclusi gli sconti del Prime Day. Abbiamo un articolo in cui vi spieghiamo come approfittare di questa opportunità

Come funziona il Prime Day 2019?

Si tratta di una iniziativa di 48 ore con decine di offerte del giorno (sconti che durano tutta la giornata) e di offerte flash a tempo limitato (offerte che dureranno poche ore e per un numero limito di pezzi) su moltissimi prodotti che spazieranno dall’elettronica, ovviamente, all’arredamento per la casa, dal bricolage all’abbigliamento, dai giochi a video e musica. In passato l’ora da appuntarsi per gli iscritti a Prime era qualche minuto prima di mezzanotte del giorno precedente, quando si sono aperte le danze.

Le categorie degli sconti

Amazon offre differenti categorie di prodotto in sconto Non intendiamo solo tipologia della merce ma anche soprattutto differenza nel funzionamento dell’offerta

Ci saranno le offerte del giorno , ovvero prodotti scontati la cui promozione dura per 48 e 24 ore durante l’Amazon Prime Day. Solitamente si tratta di prodotti importanti anche con costi relativamente elevati, scontati massicciamente. Vi segnaleremo queste offerte nella pagina dedicata al Prime Day.

, ovvero prodotti scontati la cui promozione dura per 48 e 24 ore durante l’Amazon Prime Day. Solitamente si tratta di prodotti importanti anche con costi relativamente elevati, scontati massicciamente. Vi segnaleremo queste offerte nella pagina dedicata al Prime Day. Lightning Deals in evidenza: novità di quest’anno, durante il Prime Day saranno disponibili oltre un milione di deal a livello globale, tra cui le Offerte WOW. Questi deal includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi suggeriamo agli iscritti a Prime di tornare frequentemente sul nostro sito per visualizzare le nuove offerte che saranno disponibili nel corso delle 48 ore. Restate sintonizzati, le Offerte WOW includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno. Le segnaleremo su questa pagina e sul nostro canale Telegram dedicato alle Offerte.

novità di quest’anno, durante il Prime Day saranno disponibili oltre un milione di deal a livello globale, tra cui le Offerte WOW. Questi deal includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente, quindi suggeriamo agli iscritti a Prime di tornare frequentemente sul nostro sito per visualizzare le nuove offerte che saranno disponibili nel corso delle 48 ore. Restate sintonizzati, le Offerte WOW includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno. Le segnaleremo su questa pagina e sul nostro canale Telegram dedicato alle Offerte. Collaborazioni stellari, offerte e Lanci esclusivi: collaborazioni con i migliori marchi, che includono le Novità Prime Day e tante offerte esclusive. Grandi marchi in tutto il mondo hanno scoperto che Prime Day è un’occasione perfetta per offrire anticipazioni o prodotti mai visti prima, e hanno deciso di lanciarli in modo unico. Le Novità Prime Day sono disponibili su migliaia di prodotti in tutto il mondo con ulteriori novità in arrivo.

Strategia per comprare bene in sconto

Una volta partita la giornata, sarà importante essere molto pronti perché la maggior parte dei prodotti, come per il Black Friday, hanno pezzi limitati e la loro disponibilità sarà quindi altrettanto limitata. Lo scorso anno è capitato che alcuni prodotti particolarmente richiesti venissero esauriti in pochi minuti.

Così la strategia migliore, nel giorno delle offerte, quando un prodotto vi potrebbe interessare, aggiungetelo al carrello anche se non siete sicuri di acquistarlo. Avrete tempo 15 minuti per confermare o cancellare l’acquisto, ma nel frattempo avrete bloccato la vendita che resterà nel vostro carrello fino a quando non la confermerete.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è scorrere sempre le recensioni degli altri clienti che hanno già comprato quel prodotto. Anche se alcune possono essere errate nel metro di valutazione e altre non troppo precise, specialmente quando il prodotto ha molti giudizi (parliamo di 50/100 come minimo) si ha un metro attendibile.

Come posso preparami al Prime Day?

Anche se manca ancora una quindicina di giorni al Prime Day, è possibile già da oggi prepararsi e… allenarsi. Per prima cosa dovreste seguire la pagina delle offerte Amazon del popolare rivenditore online. Questo vi aiuterà a comprendere il meccanismo: tutti i giorni si possono vedere offerte a tempo, come quelle del Prime Day, e offerte di giornata, sempre come quelle del Prime Day.

Ovviamente potreste anche già abbonarvi ad Amazon Prime. In questo caso l’abbonamento durerà un anno. Potrebbe anche essere una buona idea iscriversi non appena il Prime Day avrà una data precisa. Se mancherà meno di un mese, potreste anche fruire di un abbonamento gratuito di prova per un mese, salvo poi disdire. Ovviamente non dovrete avere fruito in passato della stessa promozione. Come detto, abbiamo un articolo dedicato alla miglior strategia per sfruttare il mese di abbonamento gratis e in generale i vantaggi di Amazon Prime

Macitynet e Amazon Prime Day

Per restare aggiornati istantaneamente sulle offerte Prime Day potete: