Prime Day, auricolari e cuffie Beats, Bose, Jaybird e Bang&Olufsen a prezzi mai visti

Interessanti anche le promo del Prime Day per il mondo della musica e degli auricolari. Nella lista dei prodotti scontati, infatti, ci sono numerosi prodotti top alcuni dei quali di rilievo specialmente per il mondo iPhone e Mac.

È il caso delle BeatX che costano solo 73,99 euro (sconto del 38%) e sono ora al prezzo più basso mai visto o delle Cuffie Beats Solo3 Wireless (in vari colori, inclusa la Pop Collection) che costano solo 169,99 € (sconto del 43%). In questi due prodotti Beats si trova il chip W1 che era nelle AirPods di prima generazione e garantisce una perfetta compatibilità con il mondo della Mela.

Per chi ama la musica vi segnaliamo anche lo sconto top su diversi modelli di Bang&Olufsen tra cui le Beoplay H9i (209 euro -46%) a riduzione del rumore. Ma come vedete qui sotto ci sono ottimi prezzi anche su alcuni modelli di Bose e, infine, sui Jaybird Run (94,90 euro -55%) auricolari full wireless studiati ad hoc per la corsa.

Auricolari BeatsX – Argento satinato In offerta a € 73,99 – sconto 38%

– fino al 16 lug 2019

Auricolari BeatsX – Nero In offerta a € 73,99 – sconto 38%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Argento satinato In offerta a € 169,99 – sconto 43%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Beats Solo3 Wireless – (PRODUCT)RED In offerta a € 169,99 – sconto 43%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Beats Pop Collection – Magenta pop In offerta a € 169,99 – sconto 43%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Beats Pop Collection – Viola pop In offerta a € 169,99 – sconto 43%

– fino al 16 lug 2019



Bose 714675-0030 Cuffie On-Ear Wireless, Triple Black In offerta a € 129,00 – sconto 35%

– fino al 16 lug 2019

Bose QuietComfort 20 Cuffie intra-auricolari con riduzione del rumore – Samsung e Android, Nero In offerta a € 179,00 – sconto 28%

– fino al 16 lug 2019

Bose SoundLink Cuffie Around-Ear II Wireless, Bianco In offerta a € 154,99 – sconto 45%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Bluetooth Truly Wireless by Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium, Charcoal Sand In offerta a € 149,00 – sconto 50%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Bluetooth Truly Wireless by Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium, Nero In offerta a € 149,00 – sconto 50%

– fino al 16 lug 2019

Cuffie Bluetooth Truly Wireless by Bang &Olufsen Beoplay E8 Premium, Rosa In offerta a € 149,00 – sconto 50%

– fino al 16 lug 2019

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Bianco/Argento – In offerta a € 33,49 – sconto 52%

– fino al 16 lug 2019

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Wireless con Microfono, Diver da 50mm, Nero/Oro In offerta a € 37,99 – sconto 46%

– fino al 16 lug 2019

Jaybird Freedom 2 Auricolari Wireless per Lo Sport con Speedfit, Blue In offerta a € 47,90 – sconto 65%

– fino al 16 lug 2019

Jaybird Freedom 2 Auricolari Wireless per Lo Sport con Speedfit, Bluetooth, Portata di 10 m, Carbon In offerta a € 47,90 – sconto 65%

– fino a 16 lug 2019

Jaybird RUN Auricolari Wireless per lo Sport, Bluetooth 4.1, iOS Android, Bianco In offerta a € 94,90 – sconto 55%

– fino a 16 lug 2019

Jaybird X3 Cuffie Wireless Bluetooth, Compatibili con Smartphone iOS/Android, Progettate per Sport/Corsa/Fitness, Verde In offerta a € 65,00 – sconto 52%

– fino al 16 lug 2019

Sony WI-C600N Cuffia Wireless Neckband con Cancellazione del Rumore, Blu In offerta a € 99,00 – sconto 34%

– fino al 16 lug 2019

Sony WI1000X Cuffie In-Ear Stereo, Bluetooth, Digital Noise Cancelling con Microfono Integrato, Neck-Band, Compatibile con Amazon Alexa, Nero In offerta a € 149,00 – sconto 55%

– fino al 16 lug 2019

Bang & Olufsen Beoplay E6 Auricolari In-Ear Wireless – Nero In offerta a € 209,00 – sconto 30%

– fino al 16 lug 2019

Bang & Olufsen Beoplay H9i Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth, Cancellazione Attiva dei Rumori (ANC), Microfono, Naturale In offerta a € 269,00 – sconto 46%

– fino al 16 lug 2019

Volete seguire il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci: