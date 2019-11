Settimana del Black Friday: sconti su dischi Seagate

Tante le offerte nella settimana del Black Friday per Seagate: praticamente trovare sconti su qualsiasi tipologia di Hard Disk e su qualsiasi formato fino ad HD portatile da 5 Terabyte o dei “portabili” da 8 TeraByte per mettere al sicuro il backup con Time Machine anche del Mac più importante.

Non mancano gli SSD capaci, veloci e tascabilissimi con cavo USB-C o tradizionale e quelli pensati apposta per le console come XBox.

Qui sotto vi mostriamo una selezione delle offerte in corso che termineranno il giorno del Black Friday.

1 TB SSD XBOX esterno Seagate, per l’uso con console XBOX ONE, USB Type-C In offerta a € 199,99 – sconto -9%

– fino al 29-nov-19

Seagate Backup Plus 5TB, nero, hard-disk esterno USB 3.0 portatile, 2,5″ STHP5000400 In offerta a € 109,99 – sconto -7%

– fino al 29-nov-19

Seagate Expansion Amazon Exclusiv Edition In offerta a € 112,99 – sconto -21%

– fino al 29-nov-19

Seagate Expansion Portable, External Portable Hard Disk 5 TB In offerta a € 124,99 – sconto -13%

– fino al 29-nov-19

Seagate Portable memoria nero In offerta a € 129,99 – sconto -22%

– fino al 29-nov-19

Seagate STCM1000400 SSD Esterno, 1 TB, Argento In offerta a € 179,99 – sconto -6%

– fino al 29-nov-19

Seagate STCM500401 SSD Esterno da 500 GB, Argento In offerta a € 104,99 – sconto -10%

– fino al 29-nov-19

Seagate STEA4000407 Unita Game Drive Portatile per Xbox, 4 TB, Bianco In offerta a € 113,99 – sconto -19%

– fino al 29-nov-19

Seagate STGX1000400 Hard Disk Portatile Esterno, 1 TB, Nero – In offerta a € 64,99 – sconto -28%

– fino al 29-nov-19

Seagate STGX2000400 Hard Disk Portatile Esterno, 2 TB, Nero In offerta a € 69,99 – sconto -13%

– fino al 29-nov-19

Seagate STGX4000400 Hard Disk Portatile Esterno, 4 TB, Nero In offerta a € 116,99 – sconto -16%

– fino al 29-nov-19

Seagate STGY8000400 Hard Disk Portatile Esterno, 8 TB, Nero In offerta a € 174,99 – sconto -20%

– fino al 29-nov-19

Seagate steb6000403 Hard Drive Esterno Desktop, 6 TB, Nero In offerta a € 111,99 – sconto -9%

– fino al 29-nov-19

Seagate stgd4000400 Hard Disk, 4 TB, Nero In offerta a € 107,99 – sconto -19%

– fino al 29-nov-19

