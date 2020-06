La prossima Apple Pencil sarà anche di colore nero?

La futura versione di Apple Pencil potrebbe, per la prima volta, essere disponibile nella colorazione nera. È quanto afferma il leaker Mr. White in un tweet. Il messaggio è degno di nota perché molte indiscrezioni di Mr. White in passato sono rivelate esatte.

Non è chiaro dove tale indiscrezione sia nata ma da alcuni giorni circolano voci secondo le quali Apple è al lavoro su un nuovo iPad Pro con display mini-LED e la nuova Apple Pencil potrebbe essere un accessorio da abbinare alla futura versione del tablet.

Macrumors evidenzia che indiscrezioni iniziali parlavano dell’arrivo di iPad Pro da 12,9″ mini-LED per l’autunno del 2020 ma gli ultimi rumor riferiscono che i piani di Apple hanno subito ritardi e i modelli iPad Pro mini-LED non arriveranno prima del 2021.

New Apple Pencil is Black🌚 — Mr·white (@laobaiTD) June 2, 2020

Apple ha aggiornato gli iPad Pro da 11″ e 12,9″ a marzo di quest’anno e sembra del tutto improbabile l’arrivo di una ‌Apple Pencil‌ di colore nero per il 2020.

Sia la prima Apple Pencil, sia la e ‌Apple Pencil‌ 2 per gli iPad Pro 2018, 2019 e 2020 sono disponibili esclusivamente nella colorazione bianca. L’iPad Pro è proposto nelle colorazioni argento e grigio siderale; non è da escludere che in futuro anche l’Apple Pencil potrebbe essere proposta in nuove colorazioni.

L’attuale Apple Pencil è compatibile co iPad Pro 12,9″ (3ª e 4ª generazione) e l’iPad Pro 11″ (1ª e 2ª generazione). L’Apple Pencil di seconda generazione si aggancia magneticamente al lato dell’iPad, si abbina e si ricarica in automatico.