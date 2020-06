Recensione Amazon fire HD 8 10a generazione, il tablet a prezzi accessibili

Amazon fire HD 8 è la versione aggiornata (10a generazione) del tablet entry-level di Amazon. Il modello Fire HD 8 offre uno schermo HD (800×1280 pixel, 189ppi) da 8”, un processore quad-core da 2 GHz, una batteria con durata fino a 12 ore, connessione WiFi dual band (802.11a/b/g/n/ac), porta USB-C (2.0) per la ricarica, jack stereo da 3,5mm, bluetooth 5.0 LE. Sono Presenti un accelerometro e un sensore di luce ambientale.

Lo spazio di archiviazione parte da 32GB ed è espandibile fino a 1Tb grazie allo slot microSD. Rispetto ai modelli precedenti, l’ultimo offre uno spazio di archiviazione maggiore, processori più performanti (il produttore parla di prestazioni migliorate del 30%) e una maggiore durata della batteria. Di seguito la prova e le nostre impressioni.

Confezione, aspetto, peso

Il dispositivo arriva in una scatola rettangolare all’interno della quale troviamo: il tablet vero e proprio (202x137x9.7mm) esteticamente non molto diverso dal modello precedente, l’alimentatore USB da 5W, il cavetto per la ricarica (attacco USB-A / USB-C). Il tablet sta comodamente in mano ed è leggero (335 grammi). Nella parte superiore troviamo i pulsanti volume +/-, il tasto di accensione, il microfono, l’USB-C, il jack per cuffia; sul lato sinistro abbiamo gli speaker e la fotocamera frontale; sul lato destro lo slot per la micro SD.

Prima accensione, store e Kindle unlimited

Alla prima accensione viene richiesta la lingua ed è possibile selezionare la dimensione di default dei font; si seleziona la rete WiFi, si indica la password della rete, si indica l’indirizzo email (o il numero di cellulare) e la password Amazon (se non siamo registrati è possibile registrarsi da zero) e siamo quasi pronti.

È possibile abilitare/disabilitare i servizi di localizzazione, il salvataggio automatico di foto e video (caricare automaticamente foto e video sul cloud di Amazon dal dispositivo), attivare il salvataggio della password WiFi. Terminata la configurazione, possiamo iscriverci a Kindle unlimited (negozio di e-book Amazon che consente di leggere libri con l’App Kindle).

Il sistema operativo è FireOS, basato su Android; non sono disponibili tutte le app per Android ma tra le app disponibili non mancano le più note: Prime Video, Amazon Music, Twitch, Netflix, Spotify, Plex, Instagram, DAZN, TikTok, Facebook, Pinterest, Disney Plus, Amazon Photos, Minecraft, Skype, Amazon Kindle. Non sono, invece, disponibili app come TimVision, Mediaset Play, Sky GO, Infinity, NOW TV. Amazon preferisce ovviamente puntare sui suoi servizi (audiolibri, libri, giochi, musica e video) ma laddove non è possibile sfruttare app si può optare ovviamente all’accesso via browser con Silk.

Abbiamo usato senza problemi app di vario tipo e siamo riusciti a riprodurre filmati 2160p in orizzontale senza inconvenienti. Tra le peculiarità del Fire HD 8 la Game Mode (Modalità Gioco), che promette una esperienza di gaming “senza distrazioni” impedendo la visualizzazione di elementi sul display (es. notifiche) e migliorie possibili da specifiche funzioni di ottimizzazione automatiche insite nel sistema.

Fotocamera

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, sia quella anteriore, sia quella posteriore sono da 2MP. La qualità non è elevatissima (nei nostri scatti all’interno abbiamo notato un aspetto spesso sfocato anche in buone condizioni di illuminazione) ma se bisogna scattare una foto occasionalmente, possiamo farlo senza ovviamente pretendere troppo. È anche possibile girare video in HD a 720p. Non sono presenti modalità di registrazioni speciali, come ad esempio lo slow motion o cose di questo tipo ma, ripetiamo, che non ha senso pensare di sfruttare un tablet del genere in tale ambito. È possibile sfruttare l’app gratuita per il telefono e guardare le foto sul tablet Fire e su smartphone, sincronizzando tutto anche con il computer. L’app di serie consente di collegare persone e dispositivi di famiglia e archiviare gli scatti in un unico luogo sicuro. È ad ogni modo possibile scambiare foto al volo con Mac e PC inviando gli scatti via Bluetotoh.

Autonomia

Il nuovo FIre HD 8 ha una buona autonomia; non abbiamo fatto dei test con il cronometro in mano ma si usa tranquillamente per molte ore senza problemi. Il produttore parla di 12 ore di autonomia leggendo, navigando sul web, guardando video e ascoltando musica. La ricarica USB-C è di semplice uso e il tablet si carica in modo completo in meno di 5 ore (con il suo cavo e caricatore). È possibile usare un caricatore a bassa potenza (o anche la porta USB di un computer) ma ovviamente si caricherà più lentamente.

Prestazioni e conclusioni

Le prestazioni sono buone, in linea con il costo del dispositivo. I test che abbiamo effettuato con Geeknbench dimostra velocità media superiore a molti tablet Android più costosi e un’effettiva maggiore velocità di circa il trenta percento rispetto al Fire HD del 2017. È possibile eseguire tranquillamente giochi come “Shadow Fight 3”; con altri come “Asphalt 9: Legends” è meglio ridurre le impostazioni grafiche. Il touchscreen risponde in modo rapido e preciso e nel complesso le prestazioni sono più che buone. Come già accennato, Amazon punta ai suoi servizi, proposti in qualsiasi momento e aprendo app di vario tipo. Le varie app si sono comportate egregiamente, senza grandi intoppi. Anche il browser Silk ha funzionato su vari siti di test, evidenziando un punteggio di 519 su 555 con HTML5test (compatibilità HTML5) e buona velocità nei benchmark Jetstream 2.

Il lettore di schede microSD non raggiunge le velocità elevate che è possibile ottenere con lettori dedicati per PC ma offre prestazioni offerte mediamente da altri tablet. Usando giochi e altre app non abbiamo mai notato calore eccessivo e dunque non dovrebbero esserci problemi anche con lunghe sessioni di giochi. Abbiamo provato a “stressare” la CPU con GFXBench GL ma il tablet ha reagito bene.

Sul versante audio, dai due piccoli altoparlanti non si può pretendere troppo e questo aspetto non ci ha per nulla impressionato (la mancanza totale dei bassi si nota ascoltando brani musicali). È ad ogni modo fortunatamente possibile collegare accessori al jack per gli auricolari (e altri via Bluetooth). Si tratta, per concludere, di un buon tablet entry-level, con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, perfetto soprattutto se sfruttiamo i vari servizi di Amazon.

Il SoC integrato è abbastanza potente e permette di fare tutto che si può desiderare. La durata della batteria è più che buona ed un prodotto nel complesso ideale per chi è abbonato a servizi di Amazon, è alla ricerca di un tablet ma non vuole spendere troppo. Non sono disponibili alcune funzionalità che offrono i dispositivi con Android “puro” ma volendo si fare il download di Google Play Store, scelta che però invalida la garanzia Amazon.

Pro

Schermo luminoso

Durata battere

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Design semplice ma robusto

Contro

Speaker migliorabili

Vari servizi richiedono un account con Amazon

Prezzo e Disponibilità

In Italia, il nuovo tablet Fire HD 8 di 10a generazione è venduto a 99,99 euro; le spedizioni partiranno dal 3 giugno ma è già possibile prenotarlo. Tra le peculiarità del dispositivo, la possibilità di sfruttare l’archiviazione illimitata sul cloud per i contenuti Amazon e foto scattate con i tablet Fire. Sono anche disponibili custodie specifiche nei colori blu-grigio, grigio chiaro, antracite e malva al prezzo di 34,99 euro. Le custodie di Amazon sono di tipo magnetico: rimangono ben chiuse e ovviamente non ostruiscono l’accesso a pulsanti, porte e fotocamere.