iPad Pro 12,9” con schermo mini LED forse arriva nel 2021

Anche se Apple ha da poco aggiornato i suoi tablet professionali, diverse anticipazioni indicavano l’arrivo di un nuovo iPad Pro 12,9” con schermo mini LED entro la fine di quest’anno. Ora però la tabella di marcia sembra cambiata, perché questo dispositivo potrebbe farsi attendere un po’ di più e arrivare nei primi mesi del 2021.

La correzione di tiro non proviene da una fonte anonima in rete, ma è indicata nell’ultimo report dell’analista Jeff Pu di GF Securities. Anche se risulta impossibile escludere possibili ritardi dovuti a blocchi e restrizioni per coronavirus, l’analista indica che la tabella di marcia indicata in precedenza è stata modificata per la complessità di progettazione del pannello display, senza dubbio la nuova caratteristica hardware più rilevante di questo aggiornamento.

L’interesse della multinazionale di Cupertino per schermi mini LED è emerso ormai da anni, come alternativa ai display OLED: meno costosi da produrre, ma in grado di offrire elevati rapporti di contrasto, consumi ridotti, resa dei neri e cromatica paragonabili, privi di problemi di burn-in. Secondo l’affidabile Ming Chi Kuo Apple presenterà ben sei dispositivi mini LED scaglionati nel giro di tre anni, i primi avrebbero dovuto essere iPad Pro mini LED e anche un MacBook Pro entro la fine di quest’anno.

Ma questa previsione rilasciata a dicembre 2019, prima di coronavirus, potrebbe essere stata comprensibilmente modificata, come indica l’ultimo report di GF Securities segnalato da MacRumors. Vale la pena rilevare che secondo un leaker Apple rilascerà un nuovo iPad Pro con processore Apple A14X entro la fine di quest’anno, così un ulteriore aggiornamento a inizio 2021 sembra da escludersi.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Pro 2020 è in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPad sono disponibili in questa sezione dedicata del nostro sito.