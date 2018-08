Arriva Netflix Calibrated Mode, in esclusiva sulle TV Sony Bravia della serie Master

Sony e Netflix presentano Netflix Calibrated Mode, la migliore esperienza Netflix possibile, in esclusiva sulle TV Sony BRAVIA della serie MASTER. Ecco cos’è, come funziona, e su quali televisori sarà fruibile.

Netflix Calibrated Mode è una modalità di visualizzazione che a detta dei due colossi assicura una qualità d’immagine fedele alla visione creativa e all’intenzione del filmmaker. La modalità Netflix Calibrated Mode sarà disponibile in esclusiva sui televisori Bravia AF9 OLED e ZF9 LCD della nuova Serie MASTER di Sony, offrendo la massima fedeltà cinematografica.

Sviluppata dagli ingegneri di Sony specializzati nella qualità d’immagine in collaborazione con gli esperti in scienza del colore di Netflix, Calibrated Mode promette di offrire una immagine paragonabile a quella dei monitor master utilizzati come standard di riferimento negli studi di produzione cinematografica. Attraverso un semplice menu, gli abbonati Netflix potranno attivare tale modalità, regolando al meglio colori e contrasto dinamico.

Tra i primi contenuti ad offrire piena compatibilità con questa modalità, Lost in Space, produzione caratterizzata da paesaggi extraterrestri e creature avvolte da effetti e luci d’atmosfera.

Su quali TV sarà disponibile?

Netflix Calibrated Mode sarà supportata sulle TV 4K HDR della Serie MASTER, composta da AF9 OLED e ZF9 LCD. Con queste due nuove TV, l’obiettivo di Sony è realizzare un televisore in grado di trasmettere immagini fedeli alle intenzioni originarie del creatore del contenuto; da qui l’appellativo di MASTER.

Entrambi i modelli sono dotati del processore d’immagine di nuova generazione X1 Ultimate, che riveste un ruolo essenziale nella riproduzione fedele delle immagini. Quest’ultimo riconosce e analizza in maniera intelligente gli elementi dell’immagine, sfruttando l’algoritmo Super Resolution “object-based” di Sony e anche grazie alla rimasterizzazione HDR “object-based” permette dielaborare singolarmente ogni particolare per una migliore profondità, una texture più accurata e, in ultima analisi, immagini più realistiche.

AF9 è dotato della tecnologia Contrast Booster, l’unità di controllo del pannello per OLED di Sony, che ottimizza la gamma dinamica ampliando l’area di riproduzione dei colori alle luminosità elevate. Gode anche di supporto Acoustic Surface Audio+, tecnologia che presenta un attuatore aggiuntivo al centro dello schermo e un canale subwoofer extra per un sistema audio a 3,2 canali totali. L’attuatore centrale aggiuntivo funziona esattamente come gli speaker centrali nascosti dietro agli schermi AT (acusticamente trasparenti) utilizzati nei cinema.

Quanto al modello ZF9 LCD, impiega un nuovo sistema X-Wide Angle, che promette immagini di qualità, quale che sia l’angolo di visione. Questo anche grazie alla tecnologia X-Motion Clarity, funzione pensata per ridurre le sfocature senza sacrificare la luminosità dello schermo.

A livello software, le due Serie AF9 e ZF9 si basano su Android TV, con tanto di funzione Voice Search, che rende più facile trovare contenuti e gestire il televisore. Ovviamente godono di Chromecast integrato per inviare contenuti da smartphone o tablet al televisore, con tanto di accesso a Google Play, per scaricare film, programmi TV e videogiochi.

Per ulteriori informazioni relative alle nuove TV Sony è possibile visitare il sito web ufficiale della società, raggiungibile a questo indirizzo.