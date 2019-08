A cosa serve quell’icona in Excel?

In Giappone il tweet di un utente è stato ritwittato migliaia di volte creando un po’ di scalpore e divertiemento per quanto riportato nel messaggio.

Il giovane autore del messaggio, a quanto pare non ha capito a cosa serve il pulsante con l’icona a forma di floppy disk che consente di salvare i file su Excel e si chiede (non si capisce se seriamente o scherzando): “A cosa serve l’icona a forma di distributore automatico con una lattina in fondo all’immagine?”.

Può sembrare strano ma ormai intere generazioni di utenti non hanno in pratica visto mai dal vivo un floppy disk e quindi potrebbero ignorare davvero a cosa effettivamente faccia riferimento l’icona in questione.

I floppy sono ormai spariti da anni e nessuno li rimpiange. Apple ha eliminato il lettore dei floppy disk con il primo iMac del 1998. Su questa scelta di Apple all’epoca si scrisse di tutto, qualcuno prendendo anche per pazzo i progettisti della Mela.

Eppure Apple aveva ancora una volta visto giusto: il lettore floppy disk era un supporto lento, inaffidabile, delicato, poco capiente, per nulla adatto all’informatica degli anni seguenti, con immagini e video impossibili da memorizzare su supporti di vecchia generazione.

E pensare che fu proprio Apple la prima azienda ad adottare lo strano drive da 3,5” quando tutti i soliti produttori di PC qualsiasi adoperavano il vecchio e ingombrante formato da 5,25”. Altri tempi, altre visioni. Apple non si crea troppi problemi quando c’è qualche tecnologia troppo obsoleta da tagliare: l’ha fatto con i floppy, ma ha avuto il coraggio di farlo con varie tecnologie e persino con Mac OS “classico”, il vecchio sistema operativo che equipaggiava tutti i Mac prima dell’avvento di Mac OS X.

Tornando alla questione icona a forma di floppy disk resta il mistero del perché Microsoft continui a usare questo riferimento. La convenzione di usare il floppy disk come icona per il salvataggio è ben radicata negli utenti di vecchia generazione ma sarebbe ora di usare una diversa convenzione.

Non è facile decidere cosa utilizzare al posto del floppy: la metafora di qualsiasi altro supporto potrebbe diventare obsoleta nel giro di qualche anno e il problema ripresentarsi; forse allora meglio qualche icona generica con una freccia verso il basso ed un box simile ad un hd, senza alcun riferimento a supporti di qualsiasi tipo.