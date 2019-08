Kena e ho. lanciano piani anti iliad da 50GB al mese a prezzi mai visti

Dei piani anti iliad abbiamo già parlato nel mese di luglio e anche negli scorsi giorni per TIM Iron: ora però il caldo estivo arroventa ancora di più, se possibile, il già torrido mercato della telefonia mobile italiana con i nuovi piani anti iliad di Kena e ho. proposti a prezzi mai visti finora.

Infatti sia Kena che ho. propongono una offerta da 50GB al mese, sempre con inclusi SMS e minuti di chiamate nazionali illimitati, a solamente 5,99 euro al mese. Si tratta di un euro in meno al mese rispetto alle offerte precedenti e due euro in meno rispetto all’offerta confrontabile iliad Giga50.

Come già visto più volte negli scorsi mesi l’offerta commerciale di Kena e ho. spesso si somiglia, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette offerte operator attack nei confronti dell’operatore francese. Questo vale anche per i nuovi piani anti iliad: entrambi infatti sono disponibili solo per gli utenti che provengono da iliad o da un altro operatore mobile virtuale (MVNO) e decidono di portare il loro numero al nuovo operatore.

Kena Mobile (TIM) propone Kena 5,99 Summer, con navigazione su rete 4G fino a 30 Mbps. Per attivarla online sono necessari 5 euro per l’acquisto della SIM, più 5,99 euro per il primo mese più 4,01 euro come prima ricarica, per un costo totale di 15 euro. Costo di attivazione e anche la spedizione sono gratis nel momento in cui scriviamo.

Le condizioni e i costi sono simili se non praticamente identici per l’offerta ho. Mobile (Vodafone) da 50GB al mese a 5,99 euro, con SMS e chiamate illimitati in Italia e velocità internet fino a 30 Mbps sia in download che upload. Per averla occorre sborsare 9,99 euro per l’acquisto della SIM e l’attivazione, più 6 euro come prima ricarica, per un costo complessivo di 15,99 euro.

Vale la pena osservare che non tutti i servizi inclusi da iliad nei propri piani, sono gratis e inclusi nel prezzo con Kena e ho. Per esempio con ho. Sono inclusi SMS ho chiamato, navigazione hotspot, credito residuo, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata ma non la segreteria. Invece Kena permette di attivare gratis il servizio Lo Sai e Chiama Ora oppure la segreteria telefonica ma non entrambi insieme.

Ma soprattutto occorre rilevare che per chi non proviene da iliad o da un altro operatore mobile virtuale (per l’elenco completo rimandiamo alle pagine degli operatori), i prezzi di questi piani da 50GB al mese sono di 13,99 euro al mese per Kena e di 12,99 euro al mese per ho. Non è dato sapere se in futuro i due operatori rimoduleranno queste super offerte per aumentare il prezzo, portandolo in linea con il proprio listino prezzi attuale.

Viceversa finora iliad ha pubblicizzato i suoi piani come «Per sempre» e finora il nuovo operatore ha mantenuto questa promessa, lasciando invariato il costo mensile di tutte le offerte lanciate finora, incluso il primissimo piano da 30GB al mese a 5,99 euro che ha stravolto il mercato della telefonia mobile nel nostro paese fin dal primo giorno di arrivo di iliad in Italia.

