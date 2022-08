A IFA 2022 LG PuriCare Aero Furniture, il purificatore d’aria che arreda casa

Ad IFA 2022 LG presenterà un nuovo purificatore, PuriCare Aero Furniture, che combina elementi tecnologici a quelli di elemento d’arredo, annullandone completamente le differenza.

PuriCare Aero Furniture farà parte della Collezione Objet. Dopo l’annuncio di PuriCare AeroTower al CES di quest’anno, il nuovo modello “table-type” annulla la netta separazione tra elemento d’arredo e purificatore d’aria, grazie a un design personalizzabile.

Elegante e compatto, LG Aero Furniture si caratterizza per le dimensioni relativamente ridotte che lo rendono perfetto per gli spazi più piccoli, come una camera da letto singola, uno studio o un monolocale, con la possibilità di scegliere il colore della base dell’unità. Sembra un tavolino moderno e minimale, dato che la superficie superiore offre spazio per riporre oggetti personali o esporre elementi d’arredo. Sul lato inferiore sono integrati comandi per l’accensione e lo spegnimento e per la gestione del flusso d’aria e delle funzioni di illuminazione d’atmosfera. Ancora, sul bordo del tavolo e a filo della superficie, si trovano alcuni piccoli LED che segnalano connettività Wi-Fi, il livello di qualità dell’aria, l’intensità del flusso e lo stato di aggiornamento.

Il tavolo, però, non è solo un complemento d’arredo, ma integra anche tecnologie utili agli utenti: infatti, propone una superficie Qi, in grado di ricaricare in wireless smartphone e accessori compatibili.

Il prodotto, spiega il produttore, migliora notevolmente la qualità dell’aria indoor grazie alla filtrazione a più fasi, che combina i filtri LG Ultra-fine, Dust Collector e Deodorization. Inoltre, la tecnologia UVnano di LG, è in grado di ridurre fino al 99,99% la presenza di virus e batteri in prossimità della ventola e sulle pale.

Dal 2 al 6 settembre, in occasione dell’IFA di Berlino, LG presenterà le sue ultime innovazioni, tra cui il nuovo Aero Furniture.

