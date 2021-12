CES 2022, LG svelerà una nuova tecnologia per purificatori d’aria

Si torna a parlare di CES, ovviamente dell’edizione CES 2022, dove LG presenterà una nuova linea di purificatori d’aria, dotati di una innovativa tecnologia. L’ennesima innovazione, dopo la presentazione di tiiun. LG PuriCare AeroTower è la soluzione all-in-one per l’air care domestica di LG. E’ stato progettato per essere utilizzato tutto l’anno, garantendo aria pulita a 360 gradi grazie alla sua elegante forma conica. Tra le sue principali caratteristiche la presenza di tre diverse modalità di utilizzo: Heating, Fan e Diffusion.

Con la prima sarà possibile riscaldare l’ambiente nelle giornate più fredde, con la promessa di incrementare la temperatura interna di 5 gradi in appena 10 minuti. In Fan Mode, LG PuriCare AeroTower emette un flusso d’aria che può essere personalizzato grazie a 10 diversi livelli di intensità. Infine, la modalità Diffusion garantisce una qualità dell’aria indoor ottimale in ogni stagione.

La novità di questi purificatori consiste nella tecnologia Air Valley di LG, grazie alla quale viene emesso un flusso d’aria come effetto Coandă: produce cioè un getto d’aria in grado di seguire il contorno di una superficie assicurando un flusso costante che può essere percepito in tutta la stanza. L’obiettivo viene raggiunto anche grazie all’impiego di alette verticali e affusolate di PuriCare AeroTower, che assicurano un funzionamento silenzioso, di solo 23 dB.

Ovviamente si tratta di purificatori d’aria che mirano a rendere facile l’esperienza d’uso, e ciò grazie alla presenza di uno schermo LCD nel purificatore; non solo, questo potrà essere utilizzato e gestito a distanza anche tramite l’app LG ThinQ, così che in modo smart sarà possibile controllare tutti i dati relativi alla qualità dell’aria.

Il nuovo PuriCare AeroTower sarà visibile in bella mostra presso lo stand virtuale di LG al CES 2022, consultabile anche da questa pagina web, a partire dal 5 gennaio 2022. Per tutti gli articoli riguardanti l’imminente CES 2022 potete visitare direttamente questa pagina di macitynet.