Il prossimo iPhone SE 4 sarà il gemello di iPhone XR (e avrà Face ID)

Per la scocca del prossimo iPhone SE, Apple potrebbe ispirarsi al design di iPhone XR: ne parla Jon Prosser – un personaggio ben noto nel settore in quanto più volte è riuscito ad anticipare con precisione prodotti e novità in arrivo dall’azienda di Cupertino – nel podcast Geared Up in cui afferma che l’iPhone SE di quarta generazione condividerà lo stesso fattore di forma dell’iPhone XR.

Sarebbe un bel salto in avanti in termini di design perché permetterebbe di allineare l’aspetto dello schermo con tutti gli altri iPhone della gamma. Se infatti il primo iPhone SE (2016) usava la scocca dell’iPhone 5s, i modelli di seconda e terza generazione (quest’ultima lanciata sul mercato a marzo) si basano invece sul design di iPhone 8, quindi con lo schermo rettangolare composto da ampi bordi e niente tacca, e il pulsante Home senza click meccanico.

Secondo il leaker per l’iPhone SE di quarta generazione invece Apple dovrebbe cambiare nuovamente la scocca, ispirandola a quella di iPhone XR. Questo vorrebbe dire schermo più ampio grazie all’uso di cornici sottili con tacca in alto, e soprattutto l’addio definitivo al tasto Home, che in questo modo sparirebbe per sempre dall’intera gamma dei prossimi iPhone.

Esteticamente parlando, dice, «iPhone SE 4 sarà solo un iPhone XR» ma riguardo componenti e prestazioni è lecito aspettarsi il Face ID per la scansione del volto e il processore A15 Bionic che oggi usano gli iPhone della linea 13, questo perché si ritiene che alcuni degli iPhone 14 manterranno lo stesso chip, mentre la nuova versione dovrebbe essere un’esclusiva della serie Pro.

Il dubbio che alcuni si pongono è se questa sia la strada giusta. iPhone SE infatti è sempre stato il più compatto e tascabile dei telefoni Apple: l’azienda stessa, quando ne annunciò la prima generazione, disse che era stato creato per le persone a cui piacciono i telefoni piccoli.

Però è anche vero che la domanda di iPhone SE 2022 è stata piuttosto bassa e ciò potrebbe significare che le persone non sono più interessate a comprare un iPhone, seppur performante, con un design vecchio di quasi dieci anni, senza considerare il fatto che telefono compatto vuol dire anche batteria piccola e ridotta autonomia, cosa di cui si lamentano parecchi possessori di iPhone SE.

Avere invece le prestazioni degli ultimi iPhone con ampio schermo e buona autonomia, mantenendo il prezzo intorno ai 500 euro, potrebbero trasformare iPhone SE 4 in un dispositivo di successo.