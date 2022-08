A IFA 2022 Yaber presenterà il proiettore tascabile Pico T1

Yaber, creatore di proiettori per l’intrattenimento, lancerà il suo proiettore Pico T1 tascabile a IFA 2022, che si terrà a Berlino dall’2 al 6 settembre prossimo

Yaber svelerà il suo proiettore Pico T1 con una promozione limitata in cui le prime cinque persone presenti allo stand, che saluteranno il team con “Ciao Yaber, rivendico il mio Pico T1”, lo riceveranno gratuitamente.

Pico T1 è il proiettore portatile più sottile di Yaber con i suoi 1,31 cm di spessore. Progettato per fornire immagini di alta qualità, Yaber Pico T1 racchiude molta potenza in un dispositivo che ha le dimensioni e il peso di uno smartphone.

Misura solo 150 mm x 75 mm x 13,1 mm, e pesa appena 150 grammi. Questo lo rende un proiettore “grab and go” ideale che si adatta comodamente alle tasche o a uno zaino.

Tutti i visitatori dopo i primi cinque fortunati avranno ancora la possibilità di approfittare di uno degli omaggi giornalieri di Yaber, tra cui calze da calcio personalizzate per celebrare la prossima Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, borse personalizzate per l’evento e altro ancora.

Tra gli altri prodotti, Yaber ricorda anche Ace K1, che sarà lanciato nell’ottobre 2022 ma che sarà presentato anche all’evento IFA. Ideale per guardare film, grazie alla sua luminosità e chiarezza, Yaber Ace K1 sarà rilasciato giusto in tempo per guardare la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Questo proiettore offreirà 650 ANSI lumen, e un altoparlante integrato da 15 W.

Ace K1 fornisce anche le solite funzionalità di Yaber, tra cui l’autofocus e la tecnologia di condensazione per prevenire macchie nere. È, inoltre, dotato di velocità elevata, una connessione Wi-Fi stabile e un segnale forte, quindi può essere utilizzato all’interno o all’esterno in giardino.

Yaber Pico T1 è disponibile anche su Indiegogo ora ed è possibile ordinarne uno a 227 euro.

