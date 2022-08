CHUWI HeroBook Air, adesso anche con touch screen, si parte da 220 euro

Torna un’offerta particolarmente interessante per tutti coloro che fossero alla ricerca di un portatile Windows estremamente sottile. CHUWI HeroBook Air, un rivale economico del MacBook Air è in sconto a partire da 220 euro circa. Si acquista direttamente da questo indirizzo.

Il portatile CHUWI in questione offre un’esperienza d’uso completa, ancor di più perché adesso è disponibile anche in versione con schermo touch, a circa 20 euro in più. Nonostante le piccole dimensioni si tratta di un portatile completo, ad iniziare da una una tastiera full size e ad una connettività completa, con una porta USB 3.0, una 2.0, oltre ad offrire ingresso mini HDMI per il collegamento ad un monitor esterno. Come già anticipato, si tratta di un portatile di dimensioni piuttosto ridotte, ma con uno schermo abbastanza grande per poter lavorare comodamente. In particolare, il display ha una diagonale da 11,6 pollici, con un rapporto dello schermo di 16:10 e una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Ha dimensioni pari a 277 x 189.55 x 17.2 mm, e pesa circa 900 grammi, quindi facile da tenere in mano. Al suo interno non rinuncia alla presenza di un SSD da 128 GB e 4 GB di RAM, che servono certamente ad incrementare le capacità multitasking del dispositivo. Al suo interno, ad affiancare il processore Intel Celeron N4020 c’è una Intel UHD 600.

Quanto ad autonomia il portatile consente di lavorare in tutta indipendenza da una presa di corrente, grazie ad una longevità che varia dalle 3 alle 8 ore, a seconda dell’utilizzo che si fa.

Chuwi HeroBook Air costa circa 220 euro in offerta nella versione senza touch screen, mentre per circa 20 euro in più è possibile acquistare quella con schermo tattile. Per acquistarlo si parte comunque da questo indirizzo.