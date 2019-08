A ottobre arriva un iPad 2019 con tripla fotocamera?

Citando una non meglio precisata fonte cinese nella catena di approvvigionamento di Apple, il sito Mac Otakara riferisce che Apple per la prossima generazione di iPad Pro potrebbe proporre una soluzione con tripla fotocamera, mentre per la versione entry-level da 10,2″ una soluzione con un sistema a doppia fotocamera sulla falsariga dell’iPhone XS. Secondo la fonte del sito giapponese entrambi i nuovi modelli di iPad dovrebbero essere lanciati a ottobre.

Il sito giapponese è più volte riuscito a ottenere in anticipo informazioni dai produttori di custodie di terze parti che a loro volta riescono a ottenere schemi con mesi di anticipo dagli annunci ufficiali. Secondo le fonti di Mac Otakara, stanno cominciando a circolare diagrammi di accessori destinati ai futuri iPad con tripla e doppia fotocamera.

Sensori multipli nelle fotocamere posteriori dei nuovi iPad sarebbero una novità per Apple che non ha mai adottato il sistema a doppie lenti sui tablet, mentre l’ha fatto per la prima volta nel 2016 con l’iPhone 7 Plus. La configurazione, con doppia fotocamera con grandangolo e “teleobiettivo” è stata presentata nel 2017 con l’iPhone 8 Plus e l’iPhone X, e lo scorso anno con Phone XS e XS Max.

A febbraio di quest’anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva previsto il refresh dell’iPad mini e riferito che l’iPad da 9,7″ aggiornato l’ultima volta a marzo del 2018, sarebbe passato allo schermo da 10,2″. Apple ha in seguito rilasciato l’iPad mini a marzo e un nuovo iPad Air con display da 10,5″.

L’iPad Pro è stato aggiornato l’ultima volta a ottobre dello scorso anno con design all-screen che ha spinto i display Liquid Retina dei modelli da 11″ e da 12,9″ fino ai bordi, Face ID per lo sblocco, chip A12X Bionic, un nuovo connettore USB-C, connessioni LTE di classe Gigabit e fino a 1TB di spazio di archiviazione. L’iPad da 9,7″ è stato aggiornato l’ultima volta a marzo con supporto per Apple Pencil e l’integrazione del chip A10 Fusion.