Recensione Eufy RoboVac 15C Max, l’aspirapolvere automatico ora è potentissimo

10Più potenza, stesse tecnologie ma prezzo vantaggioso. E’ il biglietto da visita di Eufy RoboVac 15C Max che la nostra redazione ha messo alla prova nelle scorse settimane e che, grazie ad un confronto diretto con il predecessore 30C, ha potuto studiarlo a fondo e capire cosa c’è di diverso in quello che sulla carta sembra essere un aspirapolvere migliore del precedente ma allo stesso tempo anche più economico.

Bisogna comunque scendere a qualche piccolo compromesso ma in via generale è un ottimo acquisto, anzi, senza esagerare, all’interno di questa gamma forse è il migliore che si possa fare in questo momento.

Breve riassunto sulla linea Eufy RoboVac

Eufy RoboVac 15C Max è il quarto aspirapolvere robot messo alla prova dalla nostra redazione e quinto della serie disponibile in Italia. Di seguito elenchiamo i precedenti modelli con il relativo link per leggere la recensione (ove presente), link per l’acquisto e una breve descrizione per captarne le principali differenze tra uno e l’altro.

RoboVac 11 (199,99 euro): buona potenza di aspirazione e precisione nella pulizia in rapporto al prezzo di vendita soprattutto se lo si confronta con i giganti del settore.

RoboVac 11S (219,99 euro): in soli 20 euro di differenza porta numerosi e importanti miglioramenti a partire dalla maggiore potenza dell’aspiratore fino ad arrivare ad aggiustamenti di piccoli dettagli che perfezionano un prodotto già ottimo.

RoboVac 12 (249,99 euro): un aggiornamento che non abbiamo provato in quanto, rispetto al predecessore, offre solo un leggero potenziamento al sistema di aspirazione (ad un costo maggiorato di 30 euro).

RoboVac 30C (299,99 euro): è il top di gamma della serie. Offre tutte le migliorie del modello 12 con l’aggiunta di WiFi per il controllo via app da smartphone e tablet e supporto ad Amazon Alexa e Assistente Google.

RoboVac 15C (279,99 euro): il migliore della serie 15, ha il WiFi come il 30C ma è più potente, consuma meno e il prezzo è addirittura migliore. Per la recensione, vi ci trovate dentro: continuate pure a leggere per saperne di più.

Confezione

Insieme all’aspirapolvere, nella scatola trovate:

quattro spazzole (due da installare prima dell’uso, due per la sostituzione dopo l’usura)

Filtro sostitutivo (l’altro è già installato nel serbatoio di raccolta della polvere)

Utensile per pulizia e manutenzione

Telecomando di controllo remoto

x2 Batterie ministilo AAA per alimentare il telecomando

Alimentatore

Base di ricarica

Set di fascette per mantenere i cavi in ordine

Manualistica e foglio di garanzia

1 di 5

Com’è fatto

Esteticamente mantiene stile e design dei suoi fratelli ed è praticamente identico al 30C eccezion fatta per il colore del disegno stampato sulla superficie frontale (la serie di linee curve che segnalano visivamente la presenza della connettività wireless) che, anziché essere dorato, è di colore blu. C’è poi un indicatore LED contrassegnato dal simbolo del WiFi grazie al quale è possibile conoscere a colpo d’occhio lo stato di collegamento dell’aspirapolvere con il router di casa.

Per il resto i materiali sono gli stessi (lastra di vetro a rivestire la superficie superiore, policarbonato di alta qualità per il resto della struttura esterna) dei modelli precedenti. Le spazzole sono potenziate da alcune mini-setole che tengono lontano lo sporco più ostinato dal rullo per la rotazione e l’interruttore On/Off, come per il precedente, è protetto da un cappuccio in silicone trasparente per tenere lontani sporco e polvere.

Cambia invece il filtro presente nella vaschetta di raccolta della sporcizia. I materiali sono gli stessi ma non si può rimuovere dal telaio in plastica al quale è normalmente incastonato. Ciò ne semplifica moltissimo l’aggancio e lo sgancio alla vaschetta e rimane anche più facile da lavare sotto il getto dell’acqua corrente. Tuttavia la scelta è poco ecologica perché quando sarà arrivato il momento di sostituirlo anziché cambiare solo il filtro si dovrà buttare tutta la struttura in plastica.

Per quanto riguarda il resto, se volete approfondire l’analisi estetica basta dare uno sguardo al Capitolo 2: Com’è fatto del modello precedente, identico al nuovo se non per le poche precisazioni segnalate poc’anzi. Qui troverete anche una descrizione dettagliata delle varie modalità di pulizia all’interno del Capitolo 3: Come funziona in quanto sono le stesse, sia per tipologia che per modalità di funzionamento.

1 di 10

Funzionamento tramite telecomando

Se non si è interessati alle funzioni Smart, allora Eufy RoboVac 15C Max non sarà diverso dai precedenti. Nella confezione c’è infatti il telecomando per controllarlo anche senza smartphone. Basta inserire le batterie, accendere l’aspirapolvere attraverso l’interruttore posto sul fondo e schiacciare il tasto A (Automatico). L’aspirapolvere riceverà il comando e avvierà la pulizia del pavimento, auto-regolando la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco che viene rilevata dai sensori.

Sul retro del telecomando è presente una sorta di legenda che descrive il significato dei vari simboli stampati sui pulsanti, molto comodo per chi acquista per la prima volta un dispositivo di questo tipo. Inoltre come il 30C e diversamente dai modelli precedenti, il telecomando non presenta uno schermo e non c’è modo di programmare la pulizia giornaliera senza passare per il WiFi.

Funzionamento Smart

Come anticipato c’è il WiFi, il che significa che si può controllare anche con lo smartphone direttamente dall’app EufyHome disponibile gratuitamente su App Store per iPhone e iPad e Play Store per smartphone e tablet Android. Quindi se siete sul divano e state rispondendo ad una mail, non dovrete alzarvi e cercare il telecomando perché il robot risponderà alle vostre azioni digitate direttamente dall’app via wireless e pertanto non ci sarà neppure il limite degli infrarossi: potrà praticamente essere controllato liberamente anche se ci si trova al piano di sotto e in ogni caso fuori dalla portata visiva (purché venga raggiunto dal segnale WiFi del router).

Controllo manuale con l’app EufyHome

L’applicazione replica tutte le funzioni presenti sul telecomando. L’interfaccia utente è pulita e minimale e presenta il joystick accompagnato dal tasto play/pausa al centro dello schermo, mentre sulla barra inferiore sono presenti 4 sezioni:

Modalità: qui si possono attivare le quattro diverse modalità di pulizia (Auto, Edge, Spot, Quick)

Base: un click per far tornare l’aspirapolvere alla base

Trova: un click per far emettere all’aspirapolvere una serie di suoni acustici che ci aiuteranno a ritrovarlo qualora l’avessimo perso di vista (perché magari è rimasto bloccato sotto al letto o sotto ad un mobile)

Programma: da qui è possibile programmare la pulizia automatica. In pratica si può impostare un orario specifico per ogni giorno della settimana e decidere quando Eufy RoboVac 15C Max dovrà avviare la pulizia in base alle proprie preferenze. Si può ad esempio accendere ad un orario prestabilito quando si è certi che tutti gli inquilini della casa siano usciti per andare a scuola/lavoro e far ritrovare il pavimento spazzato al loro rientro (con l’aspirapolvere già auto-ricaricato per avviare magari una seconda pulizia manuale). La programmazione dei modelli precedenti poteva essere effettuata soltanto ad un orario prestabilito senza scelta dei giorni, mentre qui il controllo è totale.

Il più grande vantaggio dell’app rispetto al telecomando è dato dal funzionamento WiFi, che non richiede di puntare il telefono in direzione dell’aspirapolvere in quanto comunicano attraverso la rete wireless. Si potrà controllare anche a grandi distanze e, per chi non molla mai lo smartphone, si avrà il controllo del dispositivo in qualsiasi momento. Unica accortezza: il telefono dovrà essere connesso alla stessa rete WiFi al quale è collegato l’aspirapolvere.

Prima configurazione

Configurare Eufy RoboVac 15C Max al WiFi è semplicissimo in quanto i vari passaggi sono spiegati dettagliatamente all’interno dell’app. In breve è necessario inserire la password del WiFi nell’app quando richiesta, quindi collegarsi momentaneamente al WiFi dell’aspirapolvere selezionando la voce Eufy (seguita dal numero univoco del dispositivo) nella lista delle reti WiFi disponibili, quindi attendere il collegamento tra aspirapolvere e router (in genere meno di 1 minuto).

Se incontrate problemi durante la prima configurazione (ve ne accorgete perché il simbolo WiFi lampeggia velocemente senza riuscire ad agganciarsi al router) è possibile effettuare un reset dell’aspirapolvere e ricominciare da capo: è sufficiente tenere premuto il pulsante On/Off presente sul bordo superiore dell’aspirapolvere per più di 10 secondi, fino a che quest’ultimo emetterà un segnale acustico e il simbolo del WiFi tornerà a lampeggiare lentamente.

Comandi vocali con Amazon Alexa e Assistente Google

Eufy RoboVac 15C Max può essere controllato anche tramite comandi vocali. E’ compatibile sia con Alexa di Amazon, sia con l’Assistente di Google, tuttavia nel momento in cui scriviamo questa opzione è attiva solo in lingua inglese.

Come va

La più grande differenza del 15C Max con gli altri modelli sta tutta nel suo utilizzo. Il motore di aspirazione infatti è stato potenziato e, dati alla mano, promette fino a 2.000 pa di potenza di aspirazione, cioè 500 pa in più rispetto alle generazioni precedenti.

Questo in termini di pulizia si nota soprattutto nelle zone più sporche o sopra i tappeti, che a parità di sporco risultano puliti in maniera adeguata già dopo la prima passata. L’azienda dichiara inoltre che l’autonomia è stata portata a 100 minuti di utilizzo con una sola carica, un dato che effettivamente abbiamo riscontrato durante le nostre prove. Dura un po’ di più del 30C e a nostro avviso appare anche leggermente più silenzioso.

Qualche piccolo compromesso

Ovviamente qualche piccolo limite cel’ha anche lui. Come gli altri della serie Eufy Robovac non è in grado di mappare la casa, quindi ciò significa che per pulire bene una stanza impiegherà più tempo e può risultare anche meno preciso rispetto agli aspirapolvere di altri marchi che hanno questa funzione. Chiaramente questo piccolo compromesso da accettare si ripercuote sul prezzo che è infinitamente più basso rispetto ai robot che mappano la casa.

Inoltre la connessione WiFi supporta solo la frequenza a 2.4 GHz. Nel nostro caso non è stato un problema perché il router di casa supporta entrambe le frequenze a 2.4 GHz e 5.0 GHz però se ad esempio lo smartphone con il quale lo si vuole controllare è agganciato alla WiFi a 5.0 GHz sarà necessario disconnettersi ed agganciarsi alla rete a 2.4 GHz.

Conclusioni

Chiunque abbia acquistato uno dei precedenti modelli ritroverà, in Eufy RoboVac 15C Max, la stessa cura nei dettagli, la medesima qualità dei materiali e identica performance nella pulizia. E’ un prodotto che negli anni abbiamo potuto apprezzare giorno dopo giorno e che riteniamo tra i migliori nel settore specialmente in rapporto al prezzo per cui è proposto.

Infatti non solo costa meno della serie 30C ma è anche più potente ed ha un’autonomia leggermente maggiore, senza tuttavia dover rinunciare alla comodità del WiFi e il relativo controllo via app dallo smartphone.

Pro

Elevata potenza di aspirazione

Ottima autonomia

Controllo via app tramite WiFi

Programmazione settimanale completa

Contro

Non mappa la casa

Il WiFi funziona solo a 2.4 GHz

Prezzo al pubblico

Eufy Robovac 15C Max è in vendita su Amazon per 279,99 euro.