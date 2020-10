A sei settimane dal lancio iOS 14 è installato su quasi il 50% dei dispositivi iOS

Il tasso di adozione di iOS 14 si avvicina al 50% in appena sei settimane dal lancio, vicino a sorpassare iOS 13 come versione più installata del sistema operativo mobile di Apple.

Sebbene la Mela non abbia ancora rilasciato i numeri ufficiali di adozione di iOS 14, i dati sull’adozione evidenziati da Mixpanel indicano che l’aggiornamento è installato sul 46,36% dei dispositivi compatibili.

A confronto, i dati suggeriscono che iOS 13 risulta ad oggi installato sul 46,37% dei dispositivi. Secondo gli stessi dati, poi, circa il 7,27% dei dispositivi esegue una versione precedente di iOS.

I dati di Mixpanel, vale la pena notare, sono una stima basata sull’analisi dell’utilizzo proveniente da siti Web e app. Apple potrebbe presto rilasciare le proprie statistiche di adozione, ma non dovrebbero poi essere così distanti dal dato Mixpanel.

Sembra anche che l’adozione di iOS 14 e iPadOS 14 abbia inizialmente superato il precedente aggiornamento di Apple, raggiungendo il 26,81% degli utenti attivi di iPhone, iPad e iPod touch solo cinque giorni dopo il lancio. Nel 2019, iOS 13 ha raggiunto il 20% di adozione nello stesso periodo di tempo.

Dal suo debutto a settembre, il tasso di adozione di iOS 14 è apparentemente rallentato, mentre adesso è leggermente indietro rispetto a iOS 13 se si considera questo punto dell’anno scorso. A ottobre 2019, iOS 13 era in esecuzione su almeno la metà dei dispositivi compatibili.

iOS 14, ricordiamo, è un importante aggiornamento del sistema operativo con nuove funzionalità, come la schermata Libreria App, un’interfaccia utente più compatta per Siri e telefonate e ulteriori funzionalità di privacy e sicurezza. Per scoprire tutte le novità del sistema operativo mobile di Apple il link da seguire è questo.

