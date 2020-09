iOS 14 ora disponibile, prima di scaricarlo leggete

Il nuovo iOS 14 è disponibile: Apple ha qualche minuto fa reso disponibile la nuova versione del sistema operativo dando così corso alla promessa di ieri, quando la data era stata svelata per la prima volta e a brevissima distanza dal momento del lancio effettivo.

Fino ad oggi iOS 14 è stato infatti disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester, ora invece la versione definitiva può essere scaricata e installata da tutti gli utenti di iPhone.

Macitynet ha pubblicato una guida al nuovo sistema operativo che vi invitiamo a leggere per conoscere tutte le novità. Qui di seguito trovate invece le principali novità

Widget sulla home permettono di avere più informazioni direttamente a portata di mano

Organizzazione automatica delle applicazioni per genere e tipologia e frequenza d’uso

Nuova interfaccia compatta per la chiamate telefonica e di tutte le app di comunicazione (FaceTime inclusa)

Funzione Picture in Picture per i filmati (una finestra galleggia sulla schermata principale con il video in esecuzione)

Nuove funzioni per i messaggi con risposte dirette nelle conversazioni di gruppo, menzioni e conversazioni in evidenza

Nuovi stili nelle Memoji

Mappe con percorsi pedonali ed presentazioni curate di servizi

Funzione di traduzione delle lingue (ma per ora non disponibile in Italiano)

Traduzione integrata in Safari (non in Italiano)

Siri ha più conoscenza di fatti e fornisce più risposte

Safari con sistema antitrack

Avviso di password violate

AirPods con audio surround

App clip, elementi di applicazione che vengono scaricati direttamente senza richiedere l’applicazione completa

Un aspetto importante da tenere in considerazione è nei tempi stretti tra annuncio e data di rilascio del nuovo sistema operativo. Gli sviluppatori sono stati presi di sorpresa e molti di loro non sono stati in grado di aggiornare le loro app in forma definitiva e di sottoporle per l’esame ad Apple . È quindi probabile che molti programmi che utilizzate ogni giorno non siano funzionanti o abbiano problemi. Potrebbe quindi essere una buona idea attendere alcuni giorni per il download. Se siete tra i dubbiosi e potete aspettare, disattivate gli aggiornamenti automatici come vi spieghiamo qui.

Per quanto riguarda la compatibilità non dovreste preoccuparvi troppo. Il nuovo sistema operativo è compatibile con tutti i telefoni con cui è compatibile iOS 13

Chi si sentisse pronto può procedere a verificare se il sistema operativo è effettivamente disponibile ricorrendo al pulsante che troverete in Generali –> Aggiornamenti. Apple infatti rilascia l’update “a blocchi” e potrebbe non essere immediatamente disponibile anche dalla vostra postazione. Per poter procedere subito la carica della batteria di iPhone e iPad deve essere superiore al 50%, in alternativa il dispositivo deve essere collegato all’alimentatore.