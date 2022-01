Abbott svela il futuro dei bioindossabili al CES 2022

La salute alimentata dall’uomo, sblocca le possibilità che ci sono in te: è il titolo dell’evento che Robert B. Ford, presidente e amministratore delegato di Abbott, sta tenendo in queste ore alla fiera CES 2022 di Las Vegas per presentare Lingo, una nuova categoria di bioindossabili che preannuncia una vera e propria rivoluzione in ambito sanitario. L’azienda si era già distinta a inizio 2020 quando aveva mostrato una tecnologia capace di rilevare i segni della malattia di COVID-19 in cinque minuti e senza bisogno del laboratorio, ma questa volta sta andando oltre.

«La tecnologia ci dà il potere di digitalizzare, decentralizzare e democratizzare l’assistenza sanitaria, creare un linguaggio condiviso tra paziente e medico e mettere nelle mani delle persone un maggiore controllo della propria salute», ha spiegato Ford. «Stiamo creando un futuro che porterà un’assistenza più personale e precisa. Sta accadendo proprio ora. E il suo potenziale non è meno che incredibile».

I bioindossabili Abbott mostrati al CES 2022 sono progettati per tradurre il linguaggio del corpo in dati utilizzabili per monitorare e misurare la salute e il benessere della persona: utilizzano sensori che sostanzialmente tracciano i segnali chiave nel corpo come glucosio, chetoni e lattato e un giorno potrebbero persino monitorare i livelli di alcol.

E’ perciò qualcosa che va ben oltre gli indossabili che conosciamo oggi (pensiamo ad esempio ad Apple Watch): «Sarà come avere una finestra sul proprio corpo: è una scienza a cui si potrà accedere in qualsiasi momento in modo da poter capire cosa ci sta dicendo il nostro corpo e di cosa abbiamo bisogno, in modo da poter gestire in maniera proattiva la salute, la nutrizione e la prestazione atletica».

I primi risultati di Abbott furono registrati nel 2014 quando realizzarono una piattaforma per diabetici che consentiva loro di monitorare continuamente i livelli di glucosio con un piccolo sensore posizionato sul retro della parte superiore del braccio. Ma adesso l’analisi dei dati biometrici sta facendo un grande salto in avanti. Sul palcoscenico del Consumer Electronics Show di Las Vegas sono intervenute diverse persone, come ad esempio l’attrice e comica Sherri Shepherd mostrando in diretta come FreeStyle Libre 2 abbia cambiato la sua vita fornendo le letture del glucosio, direttamente sul suo smartphone.

Nel 2020 l’azienda ha lanciato Libre Sense Glucose Sport Biowearable, con cui gli atleti possono ottimizzare il modo in cui alimentano il proprio corpo e come dicevamo per il futuro è in cantiere lo sviluppo di un bioindossabile capace di monitorare continuamente i chetoni per aiutare le persone con la dieta e la perdita di peso. In cantiere ce n’è anche uno per il lattato, in modo da monitorarne l’accumulo durante l’esercizio fisico.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.