Calm UI, la tavoletta di legno con icone che si interfaccia con Alexa

Al CES 2022 mui Lab, la startup IoT con sede, presenta una nuova interfaccia visiva, che prende il nome di “Calm”, che funziona con Alexa. Si tratta di una versione della “mui Board”, l’hub di controllo della casa intelligente realizzato con legno naturale, che rilassa l’utente e riscalda l’atmosfera.

Il funzionamento è presto detto. Occorre abbinare l’interfaccia ad Alexa, così che i task richiesti vengano visualizzati tramite il display visivo minimalista di questa interfaccia. Ad esempio, è possibile impostare un timer, così da avere il riferimento visivo su questo hub, e non solo quello sonoro sull’altoparlante intelligente.

La piattaforma mui filtra qualsiasi sovraccarico di informazioni dai dati in entrata, mostrando a schermo soltanto i dati richiesti su un’interfaccia minimalista creata con la tecnologia e le tecniche di progettazione UX proprietarie di mui Lab. La piattaforma funziona con qualsiasi dispositivo predisposto per Matter.

mui Lab, ricordiamo, è una delle aziende selezionate per partecipare ad Alexa Startups, un programma che supporta i fondatori attraverso programmi di avvio, sviluppo aziendale e supporto tecnico.

Vediamo l’intelligenza ambientale come il futuro: la tecnologia che è lì quando ne hai bisogno e svanisce in secondo piano quando non serve. Continuiamo a essere colpiti da mui Labs e dalla loro visione di fondere la potenza della voce con un design mirato e siamo entusiasti di vedere come prodotti come la mui Board con Alexa integrata che possono aiutare i clienti a essere consapevoli e a fare di più

Realizzata in legno naturale, la tavola mui sembra un pezzo di legno ben levigato, almeno fino a quando non viene acceso. Quando non viene utilizzata, la scheda entra automaticamente in modalità di sospensione e il display scompare, così che la piccola tavola torni a sembrare un pezzo di legno, integrandosi perfettamente nell’estetica degli spazi abitativi.

Grazie ad Alexa integrato nella “mui Board”, gli utenti possono chiedere ad Alexa di controllare il meteo, utilizzare il timer o impostare una sveglia, il tutto a mani libere. Ad esempio, un utente potrebbe dire “Alexa, chiedi alla mui Board di impostare un timer di 5 minuti”,così da visualizzare nel pannello il “Timer”. Il timer può essere utilizzato per tenere traccia visivamente del tempo senza chiedere ad Alexa quanto manchi allo scadere. Gli utenti beneficiano di un’esperienza senza stress, resa possibile da comandi vocali e touch senza interruzioni.

