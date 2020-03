COVID-19, una tecnologia promette il test in 5 minuti e non serve un laboratorio

Vari aziende stanno lavorando sulla ricerca di test rapidi al coronavirus per via della pandemia in corso e tester diagnostici più rapidi potrebbero essere di grande aiuto per tutte le strutture mediche che non devono ricorrere a laboratori specializzati. Le proposte arrivano da grandi aziende specializzate nella diagnostica ma in ogni caso dovranno essere sottoposte a test di affidabilità che probabilmente saranno conclusi in lunghi tempi e sicuramente non in questa prima fase dell’emergenza.

Abbott, azienda che si occupa di tecnologia sanitaria, ha realizzato un sistema per velocizzare i test rapidi al coronavirus, affermando che, non solo è possibile ottenere in soli cinque minuti i risultati del tampone per la diagnosi rapida del Covid-19 ma non è necessario neanche inviare i dati in laboratorio

Il dispositivo di Abbott ha ottenuto un’autorizzazione per l’emergenza dalla Food and Drug Administration (l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), e avvierà la produzione la prossima settimana, prevedendo 50.000 unità al giorno.

Il dispositivo denominato Abbott ID NOW COVID-19 test, usa la piattaforma diagnostica Abbott ID NOW, che è in pratica un laboratorio portatile dalle dimensioni di circa un piccolo elettrodomestico da cucina. Le sue dimensioni e la possibilità di ottenere risultati in cinque minuti, potrebbero rendere il dispositivo utilissimo per la diagnosi rapida del Covid-19, estendendo la possibilità di effettuare test direttamente nelle le cliniche negli studi medici, riducendo i tempi di attesa necessaria sia per eseguire il vero e proprio test, sia per ricevere la diagnosi.

A differenza di altre tipologie di dispositivi per i test usati in altre nazioni che hanno ricevuto un nuovo tipo di autorizzazione secondo le norme della FDA che non consentono di confermare la precisione dei risultati, la soluzione per il test rapido in questione sfrutta l’analisi molecolare che sfruttando campioni di saliva e muco ottenuto prelevati con un tampone dal paziente.

È in grado in pratica di identificare una porzione del DNA del virus nel paziente con modalità diversa da altri test che richiedono tempi molto più lunghi.

