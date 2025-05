Accessibilità, in un video tutte le novità della funzione Lente su macOS 16 e iOS 19

Apple ha condiviso un filmato per mostrare una delle numerose novità sul versante Accessibilità in arrivo con le future versioni di iOS 19 e macOS 16. L’azienda di Cupertino, lo ricordiamo, ha riferito di nuove funzioni di accessibilità in arrivo entro la fine dell’anno, tra cui le schede sull’accessibilità, che offriranno informazioni più dettagliate per app e giochi sull’App Store.

Le persone cieche o ipovedenti potranno esplorare, imparare e interagire usando la nuova app Lente per Mac, prendere appunti ed eseguire calcoli con la nuova funzione Braille Access, e sfruttare il sistema di fotocamere di Apple Vision Pro con i nuovi aggiornamenti a visionOS.

Uno spot mostra la nuova app Lente. Dal 2016, questa app su iPhone e iPad offre alle persone cieche o ipovedenti strumenti per ingrandire, leggere testi e rilevare oggetti intorno a loro. Apple ha fatto sapere che quest’anno l’app Lente arriva su Mac per rendere il mondo reale più accessibile alle persone ipovedenti.

L’app Lente per Mac si connette alla fotocamera dell’utente, permettendo di ingrandire ciò che ha intorno, ad esempio, uno schermo o una lavagna. L’app funziona con fotocamera Continuity su iPhone e con le fotocamere USB collegate, e supporta la lettura di documenti tramite Panoramica Scrivania.

Con più finestre di sessioni live, gli utenti potranno lavorare in multitasking visualizzando una presentazione con una webcam e allo stesso tempo seguire un libro con Panoramica Scrivania.

Viste personalizzate permetteranno di regolare la luminosità, il contrasto, i filtri colore e persino la prospettiva, per rendere testi e immagini più facili da leggere. È anche possibile acquisire, raggruppare e salvare le viste per lavorarci in un secondo momento.

Inoltre, l’app Lente per Mac integra un’altra nuova funzione di accessibilità, Accessibility Reader, che trasforma il testo rilevato nel mondo reale in un formato leggibile personalizzato.

Qiuesta e altre novità saranno mostrate in anteprima in occasione della WWDC di giugno (conferenza sviluppatori). evento nel corso del quale sarà presentata la prossima generazione di iOS, macOS e iPadOS: si prevede non solo un’evoluzione estetica, ma un cambiamento profondo nell’esperienza d’uso quotidiana connesso sia alla sua fruibilità che alle sue funzioni.