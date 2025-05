Accessibilità, gli occhiali Ray-Ban Meta ora in grado di descrivere ciò che l’utente ha davanti

Nell’ambito della Giornata mondiale dell’Accessibilità, Meta ha annunciato novità pensate per le persone cieche o ipovedenti, funzionalità che sfruttano la fotocamera degli occhiali smart Ray-Ban Meta e l’accesso a Meta AI.

Le novità sono in arrivo nelle prossime settimane, inizialmente riservate agli utenti di USA e Canada, indicate come utili per fornire descrizioni dettagliate di ciò che si trovano di fronte quando gli utenti chiedono allo smart assistant informazioni sull’ambiente circostante.

La prima funzionalità può essere attivata richiamando l’opzione “risposte dettagliate” nella sezione Accessibilità delle Impostazioni dell’accessorio. Di questa novità si era parlato già a settembre, nell’ambito di una a partnership con Be My Eyes, app che consente di ottenere l’assistenza di persone in tempo reale per l’interpretazione visiva, offrendo alle persone nuovi modi per comprendere l’ambiente circostante, a mani libere.

A proposito di Be My Eyes, Meta ha confermato la possibilità per gli utenti di smart glass Ray-Ban Meta di collegarsi con 8 milioni di volontari in grado di fornire assistenza a chi ha difficoltà con la visione (immaginate una persona non vedente o con gravi problemi di vista che ha bisogno di sapere se un cibo in scatola è scaduto, oppure quali sono gli ingredienti o, ancora, cosa c’è scritto su una lettera appena ricevuta, ecc.).

Pronunciando la frase: “Ehi Meta, Be My Eyes“, un volontario può intervenire, visualizzare l’ambiente che circonda l’utente degli occhiali e offrire supporto (con la voce riprodotta negli speaker degli occhiali smart).

A proposito di Accessibilità, ricordiamo che anche Apple ha recentemente presentato nuovi funzioni di accessibilità in arrivo entro la fine dell’anno: schede sull’accessibilità sull’App Store, Lente per Mac, Braille Access e Accessibility Reader e molto altro ancora