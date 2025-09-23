La Germania vuole impedire a Apple e altre big tech acceso ai dati finanziari nell’UE

La Germania vuole impedire a Apple, Amazon, Google e Meta di accedere al FiDA (Financial Data Access) il framework per l’accesso ai dati che costituisce la principale iniziativa normativa per consentire l’accesso e l’utilizzo responsabile dei dati finanziari nell’Unione Europea.

Lo riporta il Financial Times spiegando che in un documento inviato ad altri paesi dell’UE la Germania chiede di escludere le Big Tech da “promozione e sviluppo di un ecosistema finanziario UE che garantisca condizioni di parità e protegga la sovranità digitale dei consumatori”.

Semplificando, il FIDA è una proposta di regolamentazione della Commissione europea per migliorare l’accesso e la condivisione dei dati finanziari all’interno dell’UE. Il framework fa parte di un pacchetto di norme che ha l’obiettivo di integrare ed efficientare vari aspetti della normativa nota come PSD2 (Payment Service Directive 2), elementi che dovrebbero favorire lo sviluppo dell’ecosistema Fintech, stimolando la competitività in un settore sempre più dinamico.

In risposta alle richieste della Germania, gruppi di pressione delle Big Tech hanno affermato che le banche già presenti sul mercato e non le Big Tech sono quelle da considerare “gatekeeper” (che, in altre parole detengono una posizione economica forte e hanno un impatto significativo sul mercato) e che limitare l’accesso al framework FiDA aumenterà ulteriormente le tensioni tra l’Europa e l’amministrazione Trump, come riferisce il sito 9to5Mac.

Il Financial Times riporta ancora che le negoziazioni sul regolamento del Financial Data Access (FiDA) giungeranno alle fasi finali nelle prossime settimane, e che secondo diplomatici consultati nella redazione del report, “i gruppi delle Big Tech affronteranno una sconfitta quasi certa”.

Il contesto attuale richiede ad ogni modo nuove norme: l’accesso ai dati non è mai stato del tutto regolamentato, spesso non è supervisionato, le interfacce tecniche sono inefficienti e potenzialmente vulnerabili alle minacce informatiche, con conseguenti preoccupazioni sul versante sicurezza e sul controllo dei dati dei clienti.

