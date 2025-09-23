Apple vuole usare un trucco di Anthropic per far accedere le AI al sistema

Nella beta 1 di i iOS 26.1 e macOS 26.1 sono stati individuati riferimenti al protocollo MCP (Model Context Protocol), un framework aperto sviluppato da Anthropic per standardizzare il modo in cui sistemi di intelligenza artificiale (IA) come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) integrano e condividono i dati con strumenti, sistemi e fonti di dati esterni.

A riferirlo è il sito statunitense 9to5Mac spiegando di avere individuato alcuni riferimenti nella beta dei futuri aggiornamenti dei sistemi operativi di iPhone e Mac, senza però indicare altri dettagli come è ovvio che sia dal momento che non c’è ancora nulla di realmente tangibile ma solo vaghi riferimenti. Nonostante tutto, questo potrebbe essere un passo importante per l’uso avanzato delle intelligenze artificiali generative all’interno dell’ecosistema della Mela.

Il Model Context Protocol (MCP) si è rapidamente imposto come lo standard per consentire collegamenti tra LLM come ad esempio Claude di Anthropic, e app locali o servizi remoti che possono in questo modo avere accesso in autonomia a diverse funzionalità; si può, ad esempio, chiedere a un chatbot di eseguire una searie di attività sul computer o in remoto, e il protocollo in questione si occupa di definire in che modo avvengono le comunicazioni, tenendo conto di specifiche sicure per la gestione e la trasformazione bidirezionale dei dati, l’etichettatura dei metadati e l’interoperabilità dell’IA tra piattaforme diverse.

Apple prepara il terreno per una nuova Siri?

Apple sta da tempo preparando il terreno a future funzionalità avanzate per Siri,con l’app intent system, un insieme di caratteristiche he permetterebbe all’assistente vocale di diventare “più consapevole del contesto” quando l’utente effettua richieste, offrendo in altre parole la possibilità indirizzare l’utente verso app varie in base a all’azione che desidera eseguire, tutto tramite voce. Ancora prima delle IA moderne, Apple ha sviluppato un framework per definire azioni che app possono eseguire, elenchi che possono essere sfruttati con i Comandi rapidi e automatizzare varie funzioni.

