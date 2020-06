Accessori Aukey in offerta fino al 45%: cavi, alimentatori, audio, accessori auto

Fino a domenica potete acquistare uno o più prodotti Aukey arrivando a risparmiare anche il 45% del normale prezzo di listino. La promozione, valida appunto fino al 14 giugno, vi consentirà di potenziale il vostro arsenale di accessori con sconti davvero interessanti. Potete infatti acquistare caricatori a parete oppure piastre di ricarica wireless, powerbank da usare in mobilità e in vacanza, supporti per trasformare lo smartphone in un navigatore GPS in auto, ricevitori Bluetooth, cuffi e cavi di vario genere, con prezzi a partire da soli 7 euro.

Ad esempio trovate in promozione l’ottimo caricatore USB-C da 30W per ricaricare alla massima velocità i nuovi iPhone serie 11 e 11 Pro ma anche i MacBook Air di ultima generazione per meno di 22 euro. Lo stesso caricatore è disponibile anche in versione da 36W oppure 60W, ottimo quest’ultimo per ricaricare a piena potenza anche i MacBook Pro. Per soli 7,19 euro vi portate a casa un supporto per agganciare magneticamente lo smartphone al cruscotto dell’auto, oppure se volete mettere la tecnologia Bluetooth ad un qualsiasi impianto audio, perfino quello dell’automobile, potete acquistare un ricevitore Bluetooth a meno di 13 euro: è dotato anche di microfono per usarlo in telefonata o per usare l’assistente vocale.

Tra le altre offerte più interessanti c’è anche una batteria d’emergenza da 20mila mAh che vi permetterà di ricaricare completamente più e più

volte un qualsiasi smartphone quando siete fuori casa, una soluzione molto interessante soprattutto in campeggio, nelle escursioni o in generale in tutte quelle situazioni dove non è possibile avere a disposizione una presa di corrente. Ci sono anche soluzioni più tascabili da 10mila mAh oppure, sempre in ottica di ricarica, degli alimentatori per auto da ben 39W.

Questi sono soltanto alcuni degli accessori Aukey in promozione fino a domenica: di seguito trovate l’elenco completo delle migliori offerte.

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a € 29,99 – sconto 37%

– fino al 14 giugno

AUKEY Caricabatteria auto, Ultra Compatto, Dual Porta USB 4.8A/24W per iPhone, iPad, Tablet, Smartphone e gli altri dispositivi USB In offerta a € 7,63 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Caricatore da Muro con 3 Porte 30W 6A Caricatore USB con AiPower per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air/Pro, Samsung, HTC, LG, Nexus, Tablet ecc. In offerta a € 12,72 – sconto 36%

– fino al 14 giugno

AUKEY Caricatore da Muro Portatile a 4 Porte con AiPower 40W, Caricatore USB per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air / Pro, Samsung, LG, HTC ecc. In offerta a € 14,42 – sconto 45%

– fino al 14 giugno

AUKEY Case Esterno per Disco Rigido 2.5″ USB 3.0 con UASP Case Hard Disk Esterno per 7 e 9,5 mm 2.5″ SATA I II III, HDD, SSD Fino a 6TB Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, Seagate, Hitachi, ECC. In offerta a € 8,99 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY Cavo Lightning (1m – 2 Pezzi) Nylon [Apple MFi Certificato] Ideale per Giocare i Giochi Cavo iPhone per iPhone 11/8 / 8 Plus, iPad e d'Altri Dispositivi Apple In offerta a € 15,29 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY Cavo Lightning (2m – 2 Pezzi) Nylon & Connettore Metallico [Apple MFi Certificato] Ideale per Giocare i Giochi Cavo iPhone per iPhone X / 8/8 Plus, iPad e d'Altri Dispositivi Apple In offerta a € 17,09 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Auricolari Senza Fili con IPX5 Impermeabili, CVC 6.0 Cancellazione Rumore Microfono, 8 Ore di Tempo di Utilizzo, Auricolare Sport per Samsung iPhone Xiaomi Huawei Sony In offerta a € 19,54 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Porta Cellulare Auto Magnetico 360 Gradi di Rotazione Cruscotto Supporto Smartphone Auto Universale per iPhone XS/XS Max, Samsung Galaxy S10+, Huawei e GPS Dispositivi – In offerta a € 14,39 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY Power Bank USB C da 20000mAh, Caricatore Portatile con 18W Power Delivery, Quick Charge 3.0, Batteria Compatibile con Phones Nintendo Switch, Tablet e Molti Altri dispositivi In offerta a € 25,99 – sconto 13%

– fino al 14 giugno

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Porte, Batterie Esterne Compatto per iPhone, Samsung, Tablet In offerta a € 13,59 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore per Auto di Due Porte 39W con AiPower Alimentatore da Auto per Samsung Galaxy Note 8 / S8 / S8+, LG G6 / G5 / V20, Nexus, HTC 10, iPhone X / 8 / 8 Plus / 7, iPad ecc. In offerta a € 12,72 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore USB da Muro 43,5W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS/XS Max/XR, iPad PRO/Air, Moto G4 ECC. In offerta a € 16,98 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC. In offerta a € 25,99 – sconto 32%

– fino al 14 giugno

AUKEY Ricevitore Bluetooth 4.1 Wireless Car Audio Adattatore con Caricatore da Auto a 3 Porta USB e Base Magnetica per iPhone, Samsung, HTC, Laptop, Tablet, ed altri Dispositivi In offerta a € 20,39 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Portatile con 12 Ore di Riproduzione, Assistente Vocale, Microfono Incorporato per Chiamate in Vivavoce, Jack audio da 3,5 mm per la Casa e il Sistema Audio dell'auto In offerta a € 12,74 – sconto 42%

– fino al 14 giugno

AUKEY Supporto Auto Smartphone Magnetico Universale ( Garanzia a Vita ) Porta Cellulare Auto per iPhone 7/ 6 / 6s / 5s / 5/ Sony Xperia / Samsung galaxy s6 / Huawei / Xiaomi / One Plus ecc. – Grigio In offerta a € 7,19 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY Supporto Magnetico Auto Universale Supporto Auto Smartphone Porta Telefono per iPhone 7 / 6 / 6s , Samsung Note 8 / S8 , Sony , HUAWEI , Xiaomi , One Plus ecc. – Nero In offerta a € 7,19 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

AUKEY USB C Caricatore da Muro 36W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect, Caricatore USB da Muro per iPhone 11 Pro Max, Samsung S10, Pixel 3 XL, Xiaomi 10, MacBook Air, iPad, Airpods Pro – In offerta a € 22,99 – sconto 21%

– fino al 14 giugno

AUKEY USB C Caricatore da Muro 60W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech, Caricatore USB da Muro per MacBook, iPhone 11/11 PRO/PRO Max/XS, Pixel, Nintendo Switch ECC. In offerta a € 37,99 – sconto 24%

– fino al 14 giugno

