Google Meet aggiunge le presentazioni al suo layout a griglia

Google ha nuovamente ottimizzato l’interfaccia utente di Meet, aggiungendo una funzione “Presenta” per simulare le presentazioni sul posto di lavoro, come se si fosse di presenti di persona all’interno della sala. Ad aprile, il gigante della tecnologia ha lanciato un’opzione di layout a piastrelle simile a Zoom, che ha dato al servizio di videoconferenza la possibilità di visualizzare fino a 16 partecipanti sullo schermo. Ora, ha aggiornato il layout, consente agli utenti di vedere i partecipanti anche quando qualcuno sta presentando.

Le presentazioni ora appaiono come una grande tessera al centro dello schermo, mentre i feed video dei partecipanti attivi verranno mostrati a lato o in basso. Google spera che il cambiamento di questa UI possa aiutare a rendere le riunioni remote più simili alle quelle tradizionali di presenza. Inoltre, l’app di videoconferenza ora conserva l’ultimo layout scelto dagli utenti fino a quando non ne selezioneranno manualmente uno nuovo.

Google Meet ha subito dei cambiamenti importanti, praticamente rivoluzionari da quando la pandemia ha costretto utenti in tutto il mondo a casa, obbligandole a lavorare da remoto, e costringendole a sostituire incontri e riunioni con call conference.

E così, in questi mesi, oltre a dargli un layout piastrellato nel tentativo di renderlo un vero e proprio concorrente di Zoom, Google lo ha anche reso gratuito da usare. Gli utenti di G Suite hanno ancora accesso esclusivo a funzionalità più avanzate, ma chiunque disponga di un account Gmail può utilizzare Meet per le proprie conferenze.