Accogliete la bella stagione coi prodotti “Casa e Giardino” in offerta su Ebay

Lo scorso anno le vendite di prodotti per il giardinaggio sono andate alla grande: tavoli, sdraio, lettini, cuscini e decori hanno raggiunto un totale di 279.466 prodotti venduti su Ebay, seguiti da semi e bulbi (oltre 185.000); al terzo posto antiparassitari e repellenti (oltre 147.000), seguiti da sistemi e accessori per l’irrigazione (134.339), lampade e sistemi di illuminazione per esterno (131.057), piscine, idromassaggi e prodotti per la loro cura (123.456), utensili per il giardinaggio (87.403), motoseghe e accessori per la loro manutenzione (76.620), decespugliatori e strumenti per il loro mantenimento (69.051), per finire con vasi e portavasi (60.189).

Ci sono insomma tutti i presupposti giusti perché ciò accada di nuovo, soprattutto considerando i prezzi di alcuni dei prodotti in vendita su Ebay più utili per risistemare gli esterni dell’abitazione. D’altronde la primavera si avvicina e porta con sé la voglia di godere della bellezza della natura, fuori e dentro casa. Dopo un anno in cui abbiamo imparato l’importanza del valorizzare i nostri spazi, cosa c’è di meglio che rinnovare i nostri ambienti all’aperto – balconi, terrazze e giardini, per i più fortunati – ma anche la nostra casa, in vista della bella stagione?

Una buona abitudine, il giardinaggio, che non solo permette di aprire le porte della propria casa alla bellezza della natura, ma che consente anche di prendersi del tempo per sé stessi, in un momento in cui i confini tra il lavoro e il tempo libero sono sempre più labili. Dall’arredamento per gli spazi all’esterno, agli accessori per coltivare il pollice verde in casa, fino a tutto quello che può servire per trasformare l’outdoor e la casa in piacevoli luoghi per dedicarsi al giardinaggio: ecco una selezione di prodotti.

Approfittando di questa promozione vi riportiamo anche i consigli di Mario Nobile, fondatore di Offfi, per coltivare i bulbi e rendere gli spazi all’aperto ancora più verdi, colorati e allegri:

1. Ogni posto ha il suo fiore. Se il tuo balcone è ben illuminato, scegli fresie e tulipani; prediligi iris e calle se non riceve invece molta luce

2. Iniziamo a sistemare i nostri bulbi: stendi sul fondo del vaso uno strato di argilla e riempilo di terra mista a sabbia fino a 10 cm sotto il bordo: in proporzione, 2/3 di terra e 1/3 di sabbia. A questo punto, disponi i bulbi lasciandoli a una distanza di 5 cm l’uno dall’altro e ricopri di terra fino al colletto. Infine, comprimi con le mani il terreno stando ben attento a non schiacciare i bulbi

3. L’idratazione è fondamentale: annaffia a pioggia con delicatezza per evitare che un getto d’acqua troppo forte smuova la terra. Quando la terra è quasi asciutta, annaffia ancora

4. Sistema a questo punto il vaso in una posizione in cui riesca a ricevere molta luce e dove possa godere anche di un po’ di pioggia, come se i bulbi si trovassero in un prato all’aria aperta

5. Che la magia abbia inizio! Se non hai un balcone o un giardino, puoi tenere la tua nuova piantina in casa. È sufficiente che si trovi in una posizione dove riceve la giusta quantità di luce e il gioco è fatto.