Apple investe nelle foreste con un fondo da 200 milioni di dollari

Apple investe sulla natura e sulle foreste: ha aperto il Restore Fund da 200milioni di dollari per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, che vedrà Cupertino capofila di una campagna green di investimenti in progetti di ripristino delle foreste.

Il Restore Fund è stato lanciato con Conservation International e Goldman Sachs. Si tratta di un fondo da 200 milioni di dollari che ha come obiettivo quello di rimuovere almeno un milione di tonnellate di anidride carbonica all’anno dall’atmosfera, generando contemporaneamente rendimenti per gli investitori.

L’iniziativa è inserita nel progetto più ampio che fa di Apple una delle aziende tech più Green del mondo: Cupertino ha come obiettivo quello di produrre iPhone, Mac e iPad a impatto zero in termini di emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Apple prevede di eliminare direttamente il 75 per cento delle emissioni per la propria catena di approvvigionamento e di produzione entro il 2030, mentre il fondo a sostegno delle foreste aiuterà a far fronte al restante 25 per cento.

Lisa Jackson, Vice President Environmental Initiatives di Apple, ha spiegato questa scelta, ricordando che «La natura offre alcuni dei migliori strumenti per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera». Ora Apple mira a guidare un cambiamento più ampio in futuro, incoraggiando investimenti sulla natura in tutto il mondo. La speranza della multinazionale guidata da Tim Cook è che altri condividano questi obiettivi e che contribuiscano con le proprie risorse per supportare e proteggere gli ecosistemi.

Tra gli impegni di Apple, l’obiettivo di creare nuovi iPhone e iPad sempre più sfruttando materiali riciclati e garantire che i prodotti siano gestibili con energie rinnovabili. La Jackson parteciperà ad un summit web con Yousafzai per parlare della partnership di Apple con il Malala Fund (sono state già avviate collaborazioni per sviluppare ad esempio opportunità di istruzione femminile), in particolare riguardo l’impatto del cambiamento climatico.

