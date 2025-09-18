Apple Original sta valutando il sequel di F1 – Il film

Il successo di “F1 – The Movie” nei cinema (film del 2025 diretto e co-prodotto da Joseph Kosinski, che ne ha anche scritto il soggetto insieme allo sceneggiatore Ehren Kruger) è stato così vasto al punto che CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito a Variety nell’ambito degli Emmy Awards 2025 (77a edizione dei prestigiosi premi) che l’idea di sequel è in lavorazione negli Apple Studios.

“È sicuramente qualcosa di cui si sta parlando”, ha riferito Cook a Variety. “È stato un enorme successo estivo per noi. Ne andiamo fieri. I talenti coinvolti sono di alto livello e Brad (Pitt, ndr) ha fatto un lavoro di recitazione magnifico. Ne siamo super-orgogliosi e non vediamo l’ora di portare il progetto in superficie”.

Brad Pitt's #F1TheMovie is his highest grossing movie ever at the box office. Tim Cook says a sequel is "definitely something that is being talked about." pic.twitter.com/wgu5AOPqGt — Variety (@Variety) September 14, 2025

Conquistato il box office mondiale

Il film diretta da Joseph Kosinski ha stabilito diversi record per Apple Studios, divenendo il film con il budget più elevato mai realizzato dalla divisione cinema della Mela Con una spesa produttiva stimata tra i 200 e i 250 milioni di dollari, la pellicola ha generato incassi superiori ai 623 milioni di dollari a livello globale, posizionandosi come la sesta con i maggiori introiti del 2025. Il successo ha superato le performance precedenti di Apple nel settore, eclissando titoli come Napoleon con 221 milioni e Killers of the Flower Moon con 158 milioni.

Merito degli incassi anche il successo riscontrato in ambito internazionale, con oltre 400 milioni di dollari ai ricavi totali. Il film è stato distribuito in oltre 80 nazioni, pesi sono state notate solide presenze nelle sale anche durante i giorni feriali, rafforzando la posizione tra i maggiori successi estivi.

Tutto su Apple TV+

