Acer PM161Q è un monitor USB-C portatile per lavorare in viaggio

Presentato Acer PM161Q, un nuovo monitor da 15,6 pollici portatile che ha come target professionisti e studenti in movimento. Il monitor è leggero, con un peso di solamente 0,97 kg, vanta design sottile da 2 cm, non occupa troppo spazio sulla scrivania e può essaere trasportarto anche nelle borse per notebook. La portabilità rende queart monitor adatto anche come monitor secondario per presentazioni con doppio monitor.

Il display da 15,6″ con pannello Full High Definition IPS con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel evita grovigli di cavi e la connessione è semplificata grazie al singolo cavo USB Type C che permette di collegare smartphone, tablet e notebook trasferendo sia i dati sia l’alimentazione.



L’ angolo di visualizzazione è di 170°, la luminosità indicata 250 nit (qui le specifiche complete del prodotto). Il monitor Acer PM161Q vanta tecnologie Flickerless, BlueLightShield, ComfyView e Low-dimming per migliorare il comfort visivo anche per lunghe sessioni di utilizzo, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi. Su Amazon è già in vendita e nel momento in cui scriviamo costa 195,79 euro.

