Dentro ad Acrobat c’è un avvocato che ti legge e ti spiega i contratti

Adobe continua a spingere sull’AI con nuove funzionalità e l’assistente AI di Acrobat oltre a consentire di interagire con i documenti per ottenere risposte rapide e riepiloghi, ora è in grado di individuare automaticamente contratti, sintetizzare i termini-chiave, confrontare differenze tra più versioni, tutta una serie di novità che, a detta di Adobe, consentono di risolvere un problema piuttosto diffuso: molte persone non leggono cosa c’è scritto nei contratti prima di firmarli.

Secondo ricerche di Adobe, quasi il 70% dei consumatori ha firmato un contratto senza leggere e comprendere tutti i termini. Il problema riguarda anche il mondo aziendale dove il 64% dei piccoli imprenditori riferisce di non avere siglato alcuni contratti per via di incertezze sui contenuti.

La nuova funzione AI è una sorta di assistente intelligente, pensata per aiutare gli utenti a individuare e comprendere importanti termini in un contratto, indicando in modo chiaro citazioni della fonte di partenza.

“Non sostituisce le consulenze legali”, riferisce Michi Alexander, VP responsabile product marketing di Adobe, spiegando che è in aiuto, una base di partenza per chiarire dubi sui contratti “e s quali punti potenzialmente si potrebbe avere bisogno di fare domande”.

La tecnologia di Adobe funziona analizzando i testi, presentando le informazioni in un formato facilmente comprensibile. È possibile confrontare fino a dieci differenti versioni di un contratto, con tabelle che mettono in risalto i cambiamenti. È possibile elaborare anche documenti scansionati, anche se sgualciti o non perfettamente acquisiti.

Adobe indica alcuni esempi, come la possibilità di confrontare una vecchia polizza assicurativa con una nuova per carpire le modifiche, oppure controllare che le clausole di un contratto di locazione siano quelle previste. Stabilito che tutto è come deve essere, si può appore la firma al documento (ovviamente da Acrobat stesso).

L’assistente AI di Acrobat è utile anche per porre domande sui documenti, creare riepiloghi, analizzare vantaggi, impatti, fare brainstorming e altro ancora; non è gratuito ma costa 6,14€ al mese.

