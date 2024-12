Adobe Assistente AI in Italiano stravolge il lavoro con PDF e documenti

Pubblicità

Già da aprile di quest’anno gli utenti statunitensi possono chattare con file PDF e documenti grazie ad Adobe Acrobat AI Assistant basato su Intelligenza Artificiale generativa: ora l’Assistente AI della società, integrato in Acrobat e Reader, è disponibile anche in Italiano e Spagnolo.

Oltre ai PDF sono supportati i principali formati di file e documenti, inclusi Word, PowerPoint, file di testo e altri ancora. Invece di consultare ogni singola pagina da cima a fondo, l’utente può contare su Assistente AI di Adobe per analizzare, riassumere, confrontare ed elaborare anche documenti lunghi e complessi in una manciata di secondi.

Grazie al modello Liquid Mode di Adobe, Assistente AI è in grado di comprendere nei dettagli struttura e contenuto dei documenti, aumentando l’affidabilità delle risposte.

Il modello AI generativo permette di chattare e fare domande su singoli file PDF, così come intere raccolte di dati e documenti per creare una panoramica al volo. In questo modo l’utente risparmia tempo prezioso per dedicarsi ad altro, aumentato efficienza e produttività.

Oltre a interrogare, conversare e interagire con i documenti, Assistente AI di Adobe permette di creare al volo citazioni verificando la fonte, evidenzia le informazioni rilevanti, trascrive e riassume riunioni e molto altro ancora.

Prezzi e disponibilità

Per avere a disposizione Assistente AI Adobe in Acrobat e Reader su computer desktop, dispositivi mobile e Internet, ora in Italiano e spagnolo, bisogna sottoscrivere un abbonamento con prezzi che partono da 6,14 euro al mese, IVA Inclusa. Da questa pagina è possibile provarlo gratis.

Intelligenza Artificiale responsabile

Adobe è tra i primi colossi ad aver sviluppato AI in modo etico, responsabile e trasparente. La società segue il principio che i dati dell’utente sono dell’utente, garantendo la privacy dei documenti, che non vengono utilizzati per addestrare i modelli AI.

Allo stesso modo le aziende hanno il pieno controllo delle proprie informazioni. L’utente può sempre attivare e disattivare manualmente Assistente AI, oltre che modificare o cancellare la cronologia di chat e conversazioni.

