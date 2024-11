MacBook Air M2 13 pollici a solo 800€ per la giornata del Single Day

Pubblicità Cercate l’affare Apple in questa giornata in cui anche Amazon partecipa alle giornata del Single Day? Eccola qui: MacBook Air M2 a solo 800 €. Stiamo parlando del MacBook Air ancora oggi in vendita e che Apple Propone a 1249 €. Un affarare colossale quindi, perfetto per chi cerca una macchina capace di fare un po’ di tutto ad un prezzo top. Del MacBook Air M2 è quasi inutile parlare in maniera approfondita. Ne abbiamo discusso a lungo pubblicando anche in una recensione che vi permette di sapere tutto quello che serve dell’ultimo erede di una linea che è quella di maggior successo commerciale tra i computer Apple. In un articolo separato, invece, facciamo un dettagliato confronto con il MacBook Air con processore M1, il primo portatile (con il MacBook Pro) ad avere il nuovi chip fatti in casa dalla Mela. Nuovi sono la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array, il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. Infine riappare il connettore di alimentazione MagSafe. Al momento nella gamma Air lo supera solo l’M3, di cui trovate un esaustivo confronto in questo articolo. In breve le vere differenze – oltre che nel processore, chiaramente – sono nel WiFi 6E (invece di WiFi 6), nel caricatore da 35 Watt (per alcuni modelli) e la presa USB-C in più, con qualche piccola differenza anche nell’SSD quando è messo sotto sforzo. Questo Mac nella versione da 256 GB è stato spesso scontato da Amazon, e altrettanto spesso sta sotto quota mille euro ma gli 802 € di oggi rappresentano un prezzo mai visto. Lo sconto rappresenta un risparmio di oltre 440 € sul prezzo Apple. Vero è che oggi Apple ha portato tutti i modelli, questo incluso, a 16 GB di Ram, ma il risparmio pari al 36% è qualche cosa che percentualmente non abbiamo mai visto. Per avere questo prezzo basta aggiungere la macchina al carrello. Sarà applicata una promozione che sconta il prezzo visibile del 22% La promozione è valida per il colore grigio siderale. Anche il colore oro ha lo stesso prezzo ma al momento ne vediamo solo uno disponibile.

