Action batte la concorrenza: trio Philips a meno di 50 euro, non c’è paragone

Da Action arriva l’offerta che sbaraglia la concorrenza: un trio Philips a meno di 50 euro, ma solo fino al 28 ottobre.

C’è un motivo se Action continua a conquistare il pubblico italiano: prezzi bassi, prodotti di marca e promozioni che non passano inosservate.

Stavolta il colpo grosso lo segna con un nome che è garanzia di qualità: Philips. Nei punti vendita Action, infatti, è possibile acquistare prodotti a un prezzo mai visto.

Action si supera: offerta mai vista

La friggitrice ad aria Philips a soli 49,95 euro, un prezzo che mette seriamente in difficoltà la concorrenza. Considerando che il prezzo consigliato è di 59,95 euro, lo sconto del 16% rappresenta un’occasione da cogliere al volo, anche perché la promozione è valida soltanto fino a martedì 28 ottobre e, come sempre in questi casi, fino a esaurimento scorte.

Parliamo di un prodotto che unisce la solidità e l’affidabilità del marchio Philips a un design moderno e compatto, con finitura nera elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Non è soltanto una questione estetica però, perché dietro questo aspetto curato si nasconde una tecnologia di cottura all’avanguardia. La friggitrice integra infatti il sistema Rapid Air, sviluppato da Philips per garantire risultati croccanti all’esterno e morbidi all’interno, riducendo fino al 90% i grassi rispetto alla frittura tradizionale. In pratica, si ottiene lo stesso piacere del fritto, ma con un occhio di riguardo per la salute.

Senza ombra di dubbio, questa friggitrice rappresenta una delle soluzioni più versatili della categoria. Tre prodotti in uno ad un prezzo sbalorditivo. Non si limita alla semplice frittura, ma permette anche di cuocere al forno, grigliare, arrostire e persino riscaldare i piatti già pronti, con una temperatura regolabile fino a 200°C. In altre parole, un solo dispositivo è in grado di sostituire diversi elettrodomestici, con un consumo energetico contenuto e tempi di cottura più rapidi grazie alla distribuzione uniforme dell’aria calda.

Un aspetto interessante è anche la facilità d’uso: il cestello antiaderente estraibile si pulisce in pochi secondi e può essere lavato in lavastoviglie, un dettaglio non da poco per chi non ha tempo da perdere. Il controllo della temperatura e del timer è semplice e intuitivo, pensato anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle friggitrici ad aria.

In un mercato in cui i prezzi delle friggitrici ad aria di qualità superano facilmente i 70 o 80 euro, Action riesce ancora una volta a proporre un’offerta che fa davvero la differenza. E lo fa senza sacrificare la qualità, puntando su un brand storico come Philips. L’occasione, quindi, è di quelle da non lasciarsi scappare: fino al 28 ottobre, nei negozi Action, la friggitrice ad aria Philips è disponibile a 49,95 euro. Un prezzo così competitivo che, senza dubbio, farà correre molti clienti tra gli scaffali alla ricerca dell’affare perfetto.