ChatGPT chiude il numero Whatsapp, come salvare le conversazioni

L’integrazione di ChatGPT su WhatsApp terminerà il 15 gennaio 2026. Non perché l’esperimento iniziato lo scorso dicembre sia fallito (soltanto negli ultimi mesi sono passati per di qui oltre 50 milioni di utenti), ma perché Meta ha appena cambiato le politiche e i termini di utilizzo del servizio e di conseguenza tecnologie come quella di ChatGPT non potranno più esistere sulla sua piattaforma.

Tecnologie di altri, si intende, perché la Meta AI invece potrà continuare ad esistere e a quel punto sarà l’unica disponibile all’interno di Whatsapp (di cosa si tratta ne avevamo parlato qui).

Cosa cambia

Ora, se è vero che avete ancora qualche mese di tempo per poter chattare con ChatGPT dentro l’app di Whatsapp, è altrettanto vero che continuare su questa strada, ora che Open AI ha ufficializzato lo switch off, sarebbe inutile quantomeno dal punto di vista della cronologia delle chattate fatte con l’AI.

Nonostante questo, ci sono due buone notizie. La prima è che da metà gennaio ChatGPT si potrà comunque usare in tutte le altre modalità attualmente previste ovvero via browser (anche senza account) oppure tramite app ufficiale o attraverso il nuovo browser Atlas rilasciato poche ore fa.

La seconda è che OpenAI ha messo a punto un sistema per trasferire le conversazioni con ChatGPT su Whatsapp direttamente nel proprio account di Open AI, così da poter ritrovare gli scambi anche oltre la data di chiusura del servizio.

Come trasferire le conversazioni

Per facilitare la transizione, OpenAI permette agli utenti di collegare il proprio numero di telefono all’account ChatGPT. In questo modo, le conversazioni precedenti avvenute su WhatsApp verranno automaticamente trasferite nella cronologia di ChatGPT. Se vi interessa, fate così:

aprite Whatsapp ;

; entrate nella chat con ChatGPT (il numero è +1 800 242-8478 );

con ChatGPT (il numero è ); cliccate sul link che trovate nella bio del profilo (inizia con api.whatsapp.com/send ) oppure in alternativa inviate il messaggio Link my WhatsApp with ChatGPT avendo cura di digitarlo rispettando spazi e maiuscole;

) oppure in alternativa inviate il messaggio avendo cura di digitarlo rispettando spazi e maiuscole; dopo qualche secondo di attesa, il bot vi restituirà un messaggio con scritto: Clicca qui per collegare ora il tuo WhatsApp a ChatGPT con link al seguito;

con link al seguito; cliccate sul link.

Se avete l’app installata verrà aperta quella, altrimenti verrete reindirizzati al servizio via browser. In ogni caso a questo punto:

collegate il numero di telefono utilizzato su Whatsapp;

utilizzato su Whatsapp; verificate il numero tramite il codice ricevuto tramite SMS.

Una volta completata la procedura troverete le conversazioni nella cronologia.

Se vi interessa però fate attenzione perché il trasferimento è da fare oggi o comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2026 perché dopo quella data l’accesso a ChatGPT da Whatsapp sarà spento e siccome Whatsapp non supporta l’esportazione diretta delle chat, a quel punto le conversazioni andranno perse.

Cosa succede se non lo fate

Se non collegherete il vostro account entro la scadenza indicata, perderete lo storico delle chat avute su WhatsApp, poiché non ci sarà modo di recuperarle una volta che il servizio verrà disattivato.

Nessun problema invece per tutti gli altri scambi intercorsi tramite browser o app, che resteranno nella cronologia in quanto già associati all’account (qualora abbiate utilizzato il chatbot da loggati).

Chiusa una porta si apre un portone

C’è comunque da dire che la versione Whatsapp di ChatGPT, nonostante gli aggiornamenti intercorsi negli ultimi mesi, è parecchio limitata. Da app o browser infatti, una volta effettuato il login col proprio account, è possibile – tra le altre cose – chattare col bot anche tramite voce, caricare file, accedere agli agenti e agli altri strumenti di ricerca avanzata.

