Studente ammanettato, l’AI della scuola scambia lo snack per un’arma

Un sistema di Intelligenza Artificiale sfruttato in una scuola statunitense a quanto pare ha scambiato un sacchetto di snack base di mais tenuto nelle mani da uno studente per un’arma da fuoco, allertando automaticamente la polizia locale avvisando che il ragazzo era armato.

È successo a Baltimora (città nello Stato del Maryland); lunedì sera Tim Taki Allen era seduto con gli amici fuori dal liceo Kenwood, mangiando i Doritos dal sacchetto, quando a un certo punto di è visto circondato da agenti di polizia armati.

«All’inizio non ho capito cosa stesse succedendo, fino a quanto non si sono avvicinanti verso di me puntando le armi e dicendo: “Mettiti a terra”, e ho pensato: “Cosa?”», ha riferito Allen a una locale stazione televisiva.

Allen ha spiegato che le forze dell’ordine lo hanno fatto inginocchiare, lo hanno ammanettato e perquisito, senza trovare nulla. Gli agenti a questo punto hanno mostrato al ragazzo l’immagine che ha fatto scattare l’allarme. “Tenevo un pacchetto di Doritos con le mani e un dito verso l’esterno, quella che secondo loro sembrava un’arma”.

Il quotidiano britannico The Guardian spiega che le scuole superiori di Baltimora dallo scorso anno sfruttano un sistema che dovrebbe permettere di individuare fucili, pistole, ecc. esaminando le riprese delle telecamere, grazie ad una AI addestrata a riconoscere potenziali armi.

In una lettera inviata alle famiglie la scuola scrive: “Comprendiamo quanto sconvolgente possa essere stato per il soggetto che è stato perquisito così come per altri studenti cha hanno assistito all’episodio. I nostri psicologi offriranno sostegno diretto agli studenti coinvolti in questo evento e sono altresì disponibili per parlare con qualsiasi studente che ha bisogno di supporto”.

L’Intelligenza Artificiale non è sempre così “intelligente”

Alcune tipologie di immagini con AI e sistemi di “computer vision” mandano in confusione i sistemi di machine learning, impedendogli di identificare correttamente ciò che si trovano davanti. I sistemi di “computer vision”, per loro natura, possono risultare fallaci non vanedo la la stessa flessibilità di ragionamento di noi umani.

