Action stupisce tutti: il gadget tech che voglio tutti a meno di 20€, è iniziata la corsa agli scaffali

Action stupisce tutti! Il gadget tech a meno di 20 euro sta andando a ruba: è iniziata la corsa agli scaffali.

Action è approdato nelle città italiane, diversi i punti vendita che sono stati aperti negli ultimi mesi e hanno conquistato i consumatori. Dai prodotti per la pulizia della casa agli accessori per il bagno, ma anche elettrodomestici e giocattoli, gli articoli in vendita nel noto brand sono davvero molti e tutti a prezzi competitivi. Ci sono anche tanti prodotti curiosi, difficili da trovare negli altri store, che hanno allertato l’attenzione del pubblico soprattutto perché in vendita ad un prezzo low cost.

Molto fornito è anche il reparto degli accessori tech: dalle cover per gli smartphone alle diverse tipologie di ricariche, l’assortimento è sorprendente. In questi giorni è in corso una promo che sta andando a ruba, un articolo utilissimo, molto ricercato che costa meno di 20 euro. É un gadget molto ambito che ha delle molteplici funzionalità nonostante il prezzo basso.

Si tratta del powerbank firmato Xtorm, prodotto che vanta ben 20.000 mAh di capacità e potenza di 20 W, e che ricarica uno smartphone con batteria media di 3.000 mAh fino a ben sei volte. Un articolo utilissimo per chi trascorre tutto il giorno fuori casa e tende spesso ad avere il cellulare scarico. Ha una dimensione media, e si può facilmente mettere in borsa. Un powerbank con ricarica rapida che attualmente è in vendita al prezzo eccezionale di soli 16,95 euro, invece che 19,95 euro.

Powerbank firmato Xtorm: la promo è imperdibile!

La promo di Action dell’ambito Powerbank è davvero imperdibile! Il prezzo è davvero conveniente e non può non essere colta al volo. Da sottolineare che il prodotto è fornito anche di cavo di ricarica ed è dotata di ingresso e uscita USB-C, più una porta USB-A che permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Il gadget è disponibile in tre varianti di colore: nero, grigio e bianco.

Lo store ha disposto anche l’offerta del cavo dati e alimentazione Sologic 8 pin da 1,5 metri, disponibile a solo 1,29 euro: quando quello che è in dotazione non è sufficiente. Quest’ultimo è compatibile con iPhone, iPad e altri dispositivi Apple di generazioni precedenti. E’ inoltre disponibile in diverse varianti di colore e permette di trasferire i dati dallo smartphone al pc o altre periferiche esterne.

Cavo e powerbank sono due articoli molto interessanti e la promo di Acrtion è competitiva rispetto alle altre presenti sul mercato. Il consiglio è di approfittarne subito, prima che le scorte si esauriscano.