Activ5 è uno strumento per l’allenamento: la sua app vi fa da coach

Activ5 è un piccolo e leggero dispositivo indicato come “palestra tascabile” pensato per rafforzare i muscoli. È basato su tecnologie isometriche che consentono di offrire allenamenti semplici, con esercizi che è possibile eseguire ovunque e quando si voglia. Il riferimento all’isometria riguarda una forma di contrazione muscolare, esecuzioni nelle quali la lunghezza del muscolo e l’angolo articolare non cambiano.

Il dispositivo in questione può sostenere pressioni fino a quasi 100 kg di forza ed è dunque adatto a ogni tipo di allenamento, anche i più estremi. Peculiarità del dispositivo, è un’app dedicata che funge da coach aiutando a eseguire correttamente vari tipi di esercizi, con istruzioni e dimostrazioni su come portarli a termini; Il Bluetooth comunica con il proprio smartphone ed è possibile seguire passo dopo passo i propri progressi, controllare vari dati isometrici e monitorare la propria curva di allenamento.

Il dispositivo offre esercizi mirati, senza rischio infortuni, ed è utilizzabile anche da bambini e persone anziane che potranno sfruttare la modalità di allenamento specifiche (a basso impatto). Il produttore afferma che il prodotto è perfetto per rimettersi in forma e rafforzare i muscoli. Oltre 100 gli esercizi di allenamento a base isometrica previsti per tutto il corpo, in grado di far lavorare più gruppi muscolari insieme.

Gli utenti possono eseguire serie di esercizi di 5 minuti praticamente ovunque e il dispositivo è indicato come strumento ideale per il fitness per chi lavora e ha poco tempo.

Il produttore afferma che anche solo 5 minuti di allenamento tre volte al giorno permettono di rafforzare la forza del 30% in sole sei settimane. Tra gli altri benefici dell’allenamento isometrico: aiuto nella perdita di peso, aumento delle capacità motorie, miglioramento della resistenza.

Gli esercizi sono memorizzati nell’HealtKit e gli sviluppatori hanno creato anche un’app compaion per Apple Watch. Ad Apple il prodotto è piaciuto molto e negli USA è in vendita negli Apple Store. Activ5 è compatibile sia con iOS, sia con Android. Su Amazon nel momento in cui scriviamo è in vendita a 117,48 euro.