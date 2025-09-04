Ad IFA 2025 Il robot Narwal Flow che aspira e lava con il panno che si rigenera

A Berlino Narwal inaugura una stagione nuova per la cura della casa con FLOW, un robot per le pulizie tutto-in-uno che punta a cancellare i compromessi tra aspirazione, lavaggio e manutenzione. Il cuore del progetto è Track Mop, il primo sistema di lavaggio a rullo con circolazione continua di acqua pulita: mentre il ro bot avanza, il panno non si limita a strofinare ma viene rigenerato in tempo reale con acqua a 45 °C spinta da sedici micro-ugelli anti-intasamento.

La pressione costante di 12 N tiene il rullo aderente al pavimento e l’estensione EdgeReach porta la pulizia fino ai battiscopa e dentro gli spigoli, riducendo aloni e residui che spesso restano con i moci tradizionali.



L’intero ciclo è a circuito chiuso: un raschiatore separa l’acqua sporca e la convoglia nel serbatoio dedicato, così sul pavimento finisce solo acqua pulita. È la differenza tra “passare” e “igienizzare”, e la si avverte su macchie difficili, cucina, orme dei pet.

Il rullo a bagno costante evita che lo sporco ritrasferito crei striature, mentre il corpo più sottile, appena 95 mm, scivola sotto letti e basi dei divani dove di solito i robot si fermano.

La guida è affidata a NarMind Pro, piattaforma autonoma che combina doppie fotocamere RGB, mappatura 3D di profondità e una potenza di calcolo da 10 TOPS. In pratica, percepisce i volumi, misura le distanze, riconosce gli ostacoli e decide la traiettoria in tempo reale, elaborando in locale per tutelare la privacy.

L’hardware a bordo lavora insieme al telaio basso per superare dislivelli fino a 4 cm senza perdere aderenza del mop o efficacia dell’aspirazione.

Quando serve forza bruta, arriva il lato aspirazione. FLOW mette sul piatto 22.000 Pa e un percorso d’aria disegnato per non strozzarsi sui peli. Il sistema DualFlow anti-groviglio unisce un rullo flottante a estremità libera, un condotto di aspirazione laterale e spazzole laterali a rotazione inversa che spingono fuori peli e filamenti prima che avvolgano la spazzola principale.

È una scelta che punta alla continuità della potenza: meno blocchi significa meno manutenzione e, soprattutto, meno cali di resa proprio quando si affrontano tappeti a pelo medio o angoli dove la polvere si annida. Su pavimenti duri l’azione è netta; sugli zerbini e sui tappeti entra in scena CarpetFocus.

CarpetFocus è una delle tecnologie più interessanti del pacchetto: una piastra pressurizzante adattiva crea una sigillatura quasi ermetica con le fibre del tappeto, convogliando il flusso d’aria in profondità. Secondo l’azienda l’effetto è una potenza di pulizia “doppia” rispetto ai robot tradizionali, quella sensazione di aspirazione “che tira” tipica dei migliori verticali, ma senza cavi né passaggi separati. È una soluzione che riduce la dispersione dell’aria e concentra l’azione dove serve, utile non solo per la polvere, ma anche per briciole sottili e sabbia che altrimenti restano nel fondo.

Il capitolo manutenzione è quello che spesso definisce la vera autonomia di un robot, e qui Narwal punta a togliere di mezzo la routine. La base multifunzionale lava il panno con acqua calda modulando durata e temperatura in base al livello di sporco (AI Adaptive Hot Water Mop Washing), risciacqua e sterilizza i serbatoi a fine ciclo (Full-Cycle Hot Water Self-Cleaning) e asciuga il panno con aria calda per evitare cattivi odori.

Sul fronte polvere, lo svuotamento in sacchetto da 2,5 litri promette fino a 120 giorni senza interventi.

Per chi ha poco spazio arriva una seconda base compatta, alta solo 28 cm, con alimentazione acqua e scarico automatico e dosatore integrato: ingombro ridotto, stessi vantaggi di gestione ma sopratutto non richiede di caricare periodicamente l’acqua pulita.

Il controllo passa dall’app Narwal e dalla voce. Il richiamo diretto convive con Alexa, Google Home e Siri, e non è una semplice duplicazione dei comandi: dall’app si possono salvare profili con livelli di aspirazione e umidità personalizzati, impostare aumenti automatici di potenza nelle aree frequentate dagli animali domestici e lasciare che le strategie adattive regolino in tempo reale numero di passate e pressione del mop dove lo sporco è più tenace. Entro fine anno è previsto il supporto a Matter Smart Living, per integrare il robot in automazioni domestiche più ampie con scenari condivisi tra dispositivi di marchi diversi.

Macitynet sta provando il robot da alcuni giorni e condivide qui alcuni scatti dei suoi dettagli. Una recensione approfondita di tutte le sue funzioni arriverà tra pochissimo.

L’obiettivo di Narwal

L’idea di Narwal è quella di ridurre attriti e micro-compiti che, sommandosi, fanno rinunciare alla comodità. Niente cestelli da svuotare a mano ogni due giorni, niente panni da sciacquare al lavandino, niente spazzole da districare dopo aver raccolto i peli del cane. FLOW mette in fila hardware, sensori, idraulica e termica per arrivare a una routine più lineare e prevedibile.

Prezzi e disponibilità

Il posizionamento commerciale segue il lancio: disponibilità dal 4 settembre su Amazon e sul sito ufficiale Narwal, con una promozione di lancio valida fino al 28 settembre. Il pacchetto con base standard scende a 899 € rispetto al listino di 1.299 €, mentre la configurazione con base compatta, pensata per chi ha metrature ridotte ma non vuole rinunciare alle stesse prestazioni, è proposta a 1.099 € invece di 1.499 €.