Come pulire la tastiera di MacBook Air e MacBook Pro

Come qualsiasi oggetto di uso quotidiano, le tastiere dei computer portatili tendono a sporcarsi e possono raccogliere e batteri, polvere e sporcizia. Sulle tastiere usate molte ore al giorno si trova di tutto: briciole, residui di cibo di chi mangia uno spuntino alla scrivania, polvere, peli di animali domestici e altri elementi che si annidano sopra e tra i vari tasti, accumulando germi e residui di diversa natura.

Pulire senza fare danni

È importante mantenere la propria postazione sempre pulita e imparare a pulire la tastiera del proprio portatile in modo efficace, rapido e sicuro, senza fare danni: non solo per una questione igienica ma anche per non compromettere il funzionamento del dispositivo stesso. Di seguito i consigli su come pulire nello specifico le tastiere di MacBook e MacBook Pro.

Per prima cosa spegnere il computer: in questo modo si possono evitare danni premendo tasti durante la pulizia e si evita inoltre che eventuali liquidi entrino in contatto con il computer acceso. Per pulire lo sporco superficiale basta con un piccolo pennello morbido o al limite uno spazzolino pulito con le setole morbide, senza utilizzare dei liquidi. Questo dovrebbe permettere di rimuovere lo sporco dalle fughe in modo abbastanza efficace.

Pulizie più profonde

Per pulizie più profonde, dopo aver rimosso lo sporco superficiale, si può sfruttare un’aspirapolvere con riduttore, facendo attenzione a non aspirare inavvertitamente dei tasti. Molto meglio le bombolette ad aria compressa, pensate per questi scopi. Se non avete a disposizione potete optare allr brutte per il phon alla massima potenza con aria fredda, meno efficace, ma utile.

Apple consiglia l’uso di bombolette ad aria compressa (es. queste) mantenendo l’estremità dell’ugello a cannuccia a circa 1,5 cm di distanza dalla tastiera mentre si spruzzi, tenendo il Mac con un’angolazione di 75°, in modo che non sia del tutto verticale. Basta tenere il Mac con l’angolazione come dalle foto che alleghiamo qui, in modo che eventuali residui vengano espulsi verso l’esterno, spruzzando l’aria compressa sulla tastiera o solamente sui tasti interessati, spostandovi da sinistra verso destra.

È possibile ruotare Mac verso il lato destro e spruzzare di nuovo sulla tastiera, da sinistra verso destra, ripetendo l’operazione, questa volta ruotando il notebook Mac verso il lato sinistro.

Come rimuovere le macchie

Se la pulizia con un pennello morbido, spazzolino e aria compressa non basta, si possono rimuovere le macchie superficiali usando un panno morbido che non sfilacci (se possibile in microfibra) leggermente inumidito con qualche goccia di alcol denaturato.

Meglio non usare acqua

NON spruzzare alcol o acqua direttamente sulla tastiera: mettete qualche goccia sul panno e passate quest’ultimo sui tasti. È sconsigliato l’uso di detergenti aggressivi perché potrebbero rovinare i tasti. Comode, se avete fretta, potrebbero essere le salviette umidificate, passaggio utile in particolare nei notebook con il touch pad integrato o touch ID per il riconoscimento dell’impronta digitale, per non compromettere nessuna funzionalità.

Come ultimo punto per avere una tastiera pulita e sicura, l’igienizzazione, passaggio che può essere regolarmente svolto con salviettine dedicate (es. queste oppure queste altre, indicate come adatte anche per pulire lo schermo).

