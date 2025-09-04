Galaxy S25 FE e Tab S11 sono le nuove frontiere dell’AI Samsung

Samsung amplia l’offerta con due nuovi prodotti di punta che rappresentano l’evoluzione delle sue linee di smartphone e tablet: il Galaxy S25 FE e la gamma Galaxy Tab S11. Questi dispositivi incorporano le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale di Samsung e offrono funzionalità avanzate e un design curato, pensati per rispondere a esigenze di produttività, creatività e intrattenimento.

Samsung Galaxy S25 FE

Il Samsung Galaxy S25 FE si presenta con continuità rispetto alla serie S25: offre un’interfaccia aggiornata, supporto alla One UI 8, che integra la nuova piattaforma Galaxy AI, progettata per migliorare l’interazione utente grazie a agenti AI multimodali. Questi strumenti consentono di utilizzare in modo più naturale input di voce, tocco e visivi, facilitando attività quotidiane con funzioni di conversazione visiva, gestione notifiche personalizzate e supporto contestuale in tempo reale.

Tra le innovazioni spicca Gemini Live, che permette di interagire con contenuti ripresi dalla fotocamera tramite domande intelligenti, e strumenti come Now Bar e Now Brief che mantengono aggiornamenti e informazioni a portata di mano dalla schermata di blocco.

La componente fotografica del Galaxy S25 FE include una fotocamera frontale da 12 MP, supportata da un processore dedicato ProVisual Engine AI, con modalità avanzate come Nightography per scatti in condizioni di scarsa illuminazione, Super HDR per la qualità video e strumenti di editing AI come la Modifica Generativa, che consente di ritoccare le immagini automatizzando alcune operazioni, e Studio Ritratti, utile per creare avatar personalizzati.

Ulteriori funzioni video includono lo Slow-mo istantaneo e la regolazione avanzata dell’audio, che permette di isolare o rimuovere rumori di sottofondo per una migliore esperienza audiovisiva.

Le specifiche tecniche includono una batteria da 4900 mAh con ricarica rapida a 45W e un sistema di raffreddamento migliorato grazie a una camera di vapore ampliata del 10%. Come accennato, il design riprende le linee della serie Galaxy S25, con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120Hz e un telaio in Armor Aluminum rinforzato, disponibile in diverse colorazioni.

Alimentato dal processore Exynos 2400 a 4 nm, è disponibile in configurazioni con 8 GB di RAM e diverse capacità di archiviazione (128 GB, 256 GB e 512 GB), espandibili tramite microSD fino a 2 TB. Il dispositivo, leggero e sottile, solamente 7,4 mm e peso di 190 g, offre connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Galaxy Tab S11

Sul fronte tablet, la gamma Galaxy Tab S11 si compone di due modelli: Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab S11, entrambi caratterizzati dall’introduzione di Galaxy AI integrata con One UI 8 per una maggiore produttività e facilità d’uso, con funzioni come Gemini Live per la condivisione e l’interazione con contenuti visivi in tempo reale. La S Pen è stata riprogettata per migliorare il comfort e la precisione, ampliando le possibilità creative e di annotazione.

Per il multitasking Samsung ha potenziato DeX, consentendo di lavorare su più schermi simultaneamente e di personalizzare fino a quattro ambienti di lavoro, ideale per professionisti e creativi in movimento.

Le caratteristiche dei Galaxy Tab S11 comprendono display AMOLED 2X fino a 14,6 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore a 3 nm, batterie capienti e gestione termica ottimizzata. I dispositivi mantengono certificazioni di resistenza IP68 e permettono l’espansione della memoria tramite microSD.

Prezzi e disponibilità

Galaxy S25 FE

Il Galaxy S25 FE sarà disponibile da settembre. In Italia il dispositivo arriverà nelle seguenti versioni:

128 GB al prezzo di 769€

256 GB al prezzo di 829€

512 GB al prezzo di 949€

Come offerta di lancio, fino al 1° ottobre i clienti potranno approfittare della promozione che consente di passare alla capacità di memoria successiva allo stesso prezzo del taglio inferiore: la variante da 256 GB sarà quindi acquistabile al prezzo della 128 GB, mentre la versione da 512 GB costerà quanto la 256 GB.

Galaxy Tab 11

I nuovi Galaxy Tab 11 saranno disponibili in Italia a partire dal 4 settembre, disponibili nella colorazione elegante “Gray”. Le configurazioni e i prezzi previsti sono:

– Galaxy Tab 11 (WiFi):

– 128 GB a 899 €

– 256 GB a 959 €

– 512 GB a 1079 €

– Galaxy Tab 11 (5G):

– 128 GB a 1049 €

– 256 GB a 1109 €

– Galaxy Tab 11 Ultra (WiFi):

– 256 GB a 1339 €

– 512 GB a 1459 €

– 1 TB a 1759 €

– Galaxy Tab 11 Ultra (5G):

– 256 GB a 1489 €

Fino al 1° ottobre è prevista una promozione di lancio che consente di effettuare upgrade di memoria e connettività a prezzi promozionali:

– Tab 11:

– Versione 256 GB WiFi al prezzo della 128 GB WiFi

– Versione 128 GB 5G al prezzo della 128 GB WiFi

– Versione 512 GB WiFi al prezzo della 256 GB WiFi

– Versione 256 GB 5G al prezzo della 256 GB WiFi

– Tab 11 Ultra:

– Versione 512 GB WiFi al prezzo della 256 GB WiFi

– Versione 256 GB 5G al prezzo della 256 GB WiFi

– Versione 1 TB WiFi al prezzo della 512 GB WiFi

