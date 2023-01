Adattatore Bluetooth 5.0 per Nintendo Switch in offerta a 16 euro

Se avete sempre voluto giocare con la vostra Nintendo Switch utilizzando un paio di cuffie wireless, ecco un interessante adattatore Bluetooth per Nintendo Switch.

Si tratta di un dispositivo essenziale per chi vuole godere al massimo du un’esperienza di gioco immersiva sulla propria console. Con la sua tecnologia aptX a bassa latenza, questo adattatore elimina ogni ritardo sulla trasmissione dell’audio, garantendo una trasmissione fluida e precisa per un’esperienza di gioco senza pari.

Uno dei principali vantaggi di questo adattatore è la sua batteria integrata da 120mAh, che consente un utilizzo continuo per 8 ore e si ricarica completamente in soli 2 ore. In questo modo, gli utenti possono godersi il loro gioco per lunghi periodi di tempo senza doversi preoccupare di dover sostituire la batteria.

L’adattatore supporta anche la tecnologia Bluetooth V5.0, che consente una connessione stabile e veloce con la console. Inoltre, supporta la modalità TV Dock, in modo che gli utenti possano godersi il gioco sullo schermo più grande della loro TV.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di accoppiare fino a due cuffie wireless contemporaneamente, consentendo a due giocatori di sfruttare l’audio in modo indipendente l’uno dall’altro. Inoltre, questo adattatore è compatibile non solo con Nintendo Switch ma anche con Nintendo Switch Lite.

L’adattatore Bluetooth per Nintendo Switch si acquista a circa 16 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.