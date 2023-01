Il cavo USB C con 100W PD e USB 3.2 gen 2 assicura fino 20Gbps di trasferimento dati

Non tutti i cavi sono uguali. Se siete alla ricerca di un ottimo cavo USB-C sappiate che su Amazon si porta da poco più di 10 euro per portarne a casa uno con caratteristiche eccellenti. Clicca qui per acquistarlo nelle diverse dimensioni disponibili, da 50 centimetri a 3 metri.

Tra le caratteristiche del cavo la sua velocità di sincronizzazione dati a 20Gbps. Si tratta di un cavo con supporto PD 3.1 con connettore da USB-C a USB-C ad alte prestazioni. Supporta lo standard USB 3.2 Gen 2×2 quando si collega a un disco rigido esterno portatile con supporto USB C 3.1. Tanto per intendersi, può scaricare file da 50 GB in 1 minuto.

E’ ottimo anche per caricare i notebook, grazie al supporto fino a 100W, risultando completamente compatibile con lo standard PD 3.0/2.0, QC3.0/2.0 e Samsung Adaptive Fast Charging. Il cavo utilizza un chip E-marker per erogare in sicurezza fino a 100W (5A) di potenza e supporta fino a 5A a 5V, 12V e 20V di potenza in uscita per la ricarica rapida.

Quanto ai video, supporta la riproduzione fino a 5K/4K grazie al supporto USB 3.2 Tipo C Gen2x2 con uscita video 5K/[email protected] o 144Hz da laptop USB C a display o monitor USB C, compatibile dunque con tutti i principali monitor sul mercato.

Ovviamente, il cavo offre ampia compatibilità con i più recenti MacBook, Steam Deck, iPad Pro, Galaxy Tab S8/S7/S6, Samsung SSD X5/T5/T7, SanDisk SSD, compatibile anche per una migliore esperienza con Android Auto, Nintendo Switch, Oculus Quest 2, e chi più ne ha più ne metta.

E’ composto in superficie da una lega di alluminio trattata con antiossidazione, ritardante di fiamma e dunque assolutamente sicuro e longevo.

Per acquistarlo si parte direttamente da questa pagina di Amazon dove viene proposto a poco più di 1 euro alla sua versione da 50 centimetri. Varie le misure disponibili, fino a 3 metri.

