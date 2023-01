Vivo X90 e Vivo X90 Pro debuttano in Europa, ecco le caratteristiche

Alla fine dell’anno scorso, Vivo ha rilasciato la sua linea di smartphone premium in Cina: le versioni destinate al mercato globale della serie Vivo X90, compreso quello che in Italia potrebbe essere chiamato Vivo X90 Pro, successore del modello Vivo X80 pro che abbiamo provato a fondo su Macitynet, non tarderanno tantissimo.

Secondo le informazioni trapelate, l’evento di lancio della serie X90 globale è fissato per il 3 febbraio prossimo.

Prima della presentazione formale della serie X90, il leaker Paras Guglani aveva rivelato alcune informazioni importanti, soprattutto sul punteggio AnTuTu e le scelte di colore.

Secondo il rapporto, la variante globale X90 Pro 5G verrà lanciata in un’unica opzione di colore Legendary Black con un pannello posteriore in pelle vegana. Il modello standard, l’X90 5G, dovrebbe invece arrivare in colorazione Breeze Blue e Asteroid Black.

La variante globale X90 Pro ha fatto registrare, secondo l’indiscrezione, un punteggio AnTuTu di 12.60.000. Inoltre, il rapporto afferma che il dispositivo debutterà con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Al suo interno sarà spinto da un processore MediaTek Dimensity 9200 SoC, che è lo stesso del modello cinese.

La batteria al suo interno dovrebbe essere di 4870mAh con supporto alla ricarica wireless da 50 W e alla ricarica cablata da 120 W. Secondo Vivo, la batteria del modello Pro si ricarica al 50% in soli otto minuti. La versione cinese X90 5G, d’altra parte, ha una batteria da 4.810 mAh e supporta la ricarica rapida da 120 W.

A livello multimediale il modello Pro dovrebbe godere di una fotocamera Sony IMX989 da 1 pollice, affiancata da una fotocamera verticale da 50 MP e una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP. Un chip V2 e un rivestimento Zeiss T saranno inclusi nella configurazione a tripla fotocamera. Una disposizione a tripla fotocamera sarà presente anche sul modello standard X90 5G, tuttavia, i sensori saranno diversi. Infatti, questo sarà dotato di una fotocamera primaria da 50 MP, un sensore ultra-wide da 12 MP e un sensore per i ritratti da 12 MP. Una fotocamera frontale da 32 MP sarà presente invece su entrambi gli smartphone.

I dispositivi saranno supportato a livello software dalla Funtouch OS 13, basata su Android 13. L’X90 Pro avrà un grado di protezione IP68 e un listino di lancio di circa 1.236 dollari per l’opzione 12GB + 256GB, mentre l’X90 5G avrà un listino di circa 863 dollari con la stessa opzione di archiviazione.

Vivo X90 Pro Plus

La nuova serie di Vivo si compone anche di un terzo modello, chiamato Vivo X90 Pro+. Qualche dubbio sul suo lancio in Europa, ma le caratteristiche in Cina sono già note. Vanta un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate fino 120Hz. Altra grande differenza con i fratelli minori è il processore, che su questo modello è lo Snapdragon 8 Gen 2.

Presente nei listini cinesi con memoria fino a 12GB di RAM e 512GB di ROM, propone una connettività completa, con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS e camera di vapore per un migliore raffreddamento.

Oltre al grado di impermeabilità IP68 gode anche di un reparto fotocamere d’eccezione: anteriore da 32MP, con quelle posteriori Zeiss T da 50MP per il principale, affiancato da 48MP ultra grandangolare, 50MP tele e 64MP periscopio. La batteria è da 4.700mAh, con supporto alla ricarica 80W cablata, 50W wireless. Dimensioni e peso sono nella norma per un top di gamma del genere, anche se parecchio generose: 164,3×75,3×9,7mm per 220 grammi.

