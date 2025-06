La presa HDMI diventa wireless con questo kit in sconto

Vi piacerebbe poter collegare due dispositivi tramite HDMI senza usare alcun cavo? potete farlo acquistando il ricevitore e il trasmettitore attualmente in promozione.

Praticamente è come avere un cavo HDMI lungo 30 metri, ma senza gli ingombri che un accessorio di questo comporta. Il che non solo quindi è utile per non avere cavi che attraversano le stanze o da incanalare dietro i mobili, ma anche in tutti quei contesti in cui c’è da collegare un computer a una TV, un monitor o un videoproiettore e lo si vuole fare in maniera immediata e comoda anche quando la posizione dei due dispositivi è particolare.

Immaginate ad esempio una videoconferenza in un locale pubblico, oppure una riunione in ufficio dove ognuno si porta il suo portatile.

Con questo kit basta collegare il ricevitore alla presa HDMI del videoproiettore/monitor condiviso e il trasmettitore alla presa HDMI del computer. A quel punto i due dispositivi saranno collegati lato audio e video, proprio come succede quando si collega un cavo HDMI alle medesime porte.

Il sistema in offerta permette di collegare fino a 8 trasmettitori a un solo ricevitore, e questo significa che in una situazione come quella della riunione in ufficio che portavamo poco fa come esempio, ciascun dipendente può sfruttare il collegamento wireless per mostrare questa o quell’altra finestra dal suo computer mentre interviene alla riunione, senza dover sganciare e riagganciare passandosi lo stesso trasmettitore tra uno e l’altro.

Sia il ricevitore che il trasmettitore hanno bisogno di essere alimentati per poter funzionare, e per questo basta collegare un caricatore o una powerbank abbastanza potente alla presa USB-C incorporata lungo uno dei due lati.

Comunque sono piuttosto compatti (misurano 8 x 2,4 x 1,2 cm) e quindi facili da portarsi dietro, e come dicevamo sfruttano la rete wireless a 5.8 GHz per la trasmissione in Full HD fino a 30 metri di distanza tra ricevitore e trasmettitore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 18 € il singolo ricevitore/trasmettitore. Il kit comprensivo di un ricevitore e un trasmettitore si compra a partire da 33 €.

