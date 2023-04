Addio a Katie Cotton, ex vice presidente PR di Apple

Katie Cotton, ex vice presidente di Apple responsabile worldwide corporate communications durante l’era Steve Jobs, è morta a circa 10 anni di distanza dal suo ritiro da Cupertino.

La Cotton si era occupata di relazioni pubbliche in Apple sia nell’era di Steve Jobs, sia successivamente (fino al 2014) nell’era della dirigenza di Tim Cook.

Dal necrologio dell’ex manager apprendiamo che è morta il 6 aprile, che lascia i figli Ethan e Isabelle Mimeles, e il compagno Jim Wells.

Katie Cotton è stata per anni una figura di alto livello in Apple, centellinando nell’era della gestione di Steve Jobs i rapporti con la stampa, rafforzando la cultura di segretezza che ancora oggi pervade ogni aspetto della vita aziendale.

Katie was a formidable figure for 18 years at Apple and I worked closely with her for most of that time. She was a key partner to Steve Jobs, who trusted her judgement. Here’s a photo of Katie at the very first AllThingsD conference produced by @karaswisher and me. pic.twitter.com/saAYdYJT3E

