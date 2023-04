La produzione pannelli di MacBook Air 15″ sarebbe già in corso

La produzione dei pannelli per i display del futuro MacBook Air 15″ è in corso da febbraio, è aumentata a marzo, e un ulteriore incremento dei ritmi produttivi è previsto per aprile. A riferirlo è l’analista specializzato in display Ross Young in un tweet per gli abbonati al suo account

La produzione della nuova macchina secondo Young sarebbe in corso; l’analista riferisce di non sapere indicare la tempistica di lancio precisa ma suppone che la presentazione potrebbe avvenire “a fine aprile / inizio maggio”.

In precedenza Young aveva ipotizzato aprile come lancio del MacBook Air 15″, ma la stimata tempistica di lancio indicata in precedenza si sarebbe rilevata troppo ottimistica e la produzione richiede ancora un po’ di tempo.

Secondo il sito Macrumors, a questo punto un evento primaverile per il lancio del nuovo MacBook Air è improbabile, così come la presentazione con un semplice comunicato stampa.

Dal momento che l’annuale conferenza sviluppatori (WWDC) non è lontana, ha senso ipotizzare la possibile presentazione nel keynote della Worldwide Developers Conference del 5 giugno, con disponibilità effettiva della macchina poco dopo.

Il MacBook Air da 15″ che dovremmo a questo punto vedere a giugno, si affiancherà alla versione da 13,6″. Indiscrezioni precedenti riferiscono di un display da 15,6″, elemento che renderebbe la macchina analoga in termini di dimensioni al vecchio MacBook Pro 15,4″. Il nuovo Air dovrebbe essere una via di mezzo tra l’Air da 13,6″ e il MacBook Pro da 16″, pensata per chi vuole una macchina sottile, leggera e più accessibile dal punto di vista economico, senza bisogno di scegliere per forza una macchina Pro per avere un display più grande.

Dal punto di vista del design, l’Air da 15″ dovrebbe essere simile all’attuale modello M2, per il quale è altresì previsto un refresh. Resta da capire quale sarà il chip che Apple sfrutterà: potrebbe usare l’attuale generazione di M2 e M2 Pro, e non da escludere l’uso di chip M3, ammesso che questi siano già pronti per essere sfruttati in nuove macchine. Secondo indiscrezioni circolate a inizio febbraio di quest’anno, Apple avrebbe monopolizzato l’intera capacità produttiva per i chip di nuova generazione di TSMC.